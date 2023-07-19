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Запорізька АЕС. Росія планує чергові провокації із застосуванням важкого озброєння – ГУР

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19.07.2023, 16:08
Запорізька АЕС. Росія планує чергові провокації із застосуванням важкого озброєння – ГУР - Фото
Запорізька АЕС (Фото: EPA)

Головне управління розвідки повідомило, що найближчим часом Росія планує чергові провокації на окупованій Запорізькій АЕС з застосуванням важкого озброєння. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Ймовірно, окупанти найближчим часом планують організувати чергову збройну провокацію на території ЗАЕС, пише ГУР.

Департамент військової контррозвідки російської ФСБ поширює серед загарбників інформацію про нібито підготовку українськими Силами безпеки й оборони штурму станції.

Спецслужба РФ стверджує, що наприкінці липня нібито буде "штурм" станції, у якому буцімто мають узяти участь "штурмові групи" і неназвані "добровольчі озброєні підрозділи України".

Поширення цієї інформації може свідчити про підготовку окупантами власної операції "під чужим прапором", яка призведе до масштабної аварії на станції, зазначає ГУР.

За інформацією, наразі окупанти готують чергові імітаційні обстріли станції, щоб звинуватити у цьому Україну.

Читайте також: ГУР: Росія вже зреагувала на появу карти мінування ЗАЕС, відправила туди Росгвардію

Артем Джеріпа
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