Буданов: Загроза підриву ЗАЕС відходить, але може повернутися та повторитись у будь-який час
Начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза підриву Запорізької атомної електростанції відступає, але може повернутись. Про це він повідомив у коментарі агентству Reuters.
За його словами, загроза підриву Запорізької АЕС зменшується, проте подробиць він повідомити не може.
"На жаль, я не можу вам сказати, що сталося останнім часом, але факт у тому, що загроза зменшується. Це означає, що ми, принаймні всі разом, спільними зусиллями, якось відстрочили техногенну катастрофу", — сказав Буданов.
Він зазначив, що небезпека не усунена повністю.
"Поки станція зайнята, це може повторитися будь-коли, якщо росіяни захочуть", — підкреслив розвідник.
- 4 липня ЗСУ офіційно повідомили, що російські загарбники найближчим часом можуть готувати провокацію на території Запорізької АЕС.
- Того ж дня президент Зеленський звернувся до міжнародної спільноти та закликав їх відреагувати на загрозу провокації на станції з боку окупантів.
- Директор МАГАТЕ повідомив, що організація запитала у Росії додатковий доступ, необхідний для підтвердження відсутності мін або вибухівки на даху реакторів та на інших частинах тимчасово окупованої ЗАЕС.
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