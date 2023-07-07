Буданов: Загроза підриву ЗАЕС відходить, але може повернутися та повторитись у будь-який час

Начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза підриву Запорізької атомної електростанції відступає, але може повернутись. Про це він повідомив у коментарі агентству Reuters.

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За його словами, загроза підриву Запорізької АЕС зменшується, проте подробиць він повідомити не може.

"На жаль, я не можу вам сказати, що сталося останнім часом, але факт у тому, що загроза зменшується. Це означає, що ми, принаймні всі разом, спільними зусиллями, якось відстрочили техногенну катастрофу", — сказав Буданов.

Він зазначив, що небезпека не усунена повністю.

"Поки станція зайнята, це може повторитися будь-коли, якщо росіяни захочуть", — підкреслив розвідник.

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