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Буданов: Загроза підриву ЗАЕС відходить, але може повернутися та повторитись у будь-який час

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 13:49
Буданов: Загроза підриву ЗАЕС відходить, але може повернутися та повторитись у будь-який час - Фото
Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза підриву Запорізької атомної електростанції відступає, але може повернутись. Про це він повідомив у коментарі агентству Reuters.

За його словами, загроза підриву Запорізької АЕС зменшується, проте подробиць він повідомити не може.

"На жаль, я не можу вам сказати, що сталося останнім часом, але факт у тому, що загроза зменшується. Це означає, що ми, принаймні всі разом, спільними зусиллями, якось відстрочили техногенну катастрофу", — сказав Буданов.

Він зазначив, що небезпека не усунена повністю.

"Поки станція зайнята, це може повторитися будь-коли, якщо росіяни захочуть", — підкреслив розвідник.

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Дмитро Гриниченко
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війнарозвідкакирило будановЗапорізька АЕС
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