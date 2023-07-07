Буданов: Угроза подрыва ЗАЭС уходит, но может вернуться и повториться в любое время
07.07.2023, 13:49
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)
Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что угроза подрыва Запорожской атомной электростанции отступает, но может вернуться. Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.
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По его словам, угроза подрыва Запорожской АЭС уменьшается, однако подробностей он сообщить не может.
"К сожалению, я не могу вам сказать, что произошло в последнее время, но факт в том, что угроза уменьшается. Это значит, что мы, по крайней мере все вместе, совместными усилиями, как-то отсрочили техногенную катастрофу", — сказал Буданов.
Он отметил, что опасность не устранена полностью.
"Пока станция занята, это может повториться в любое время, если россияне захотят", — подчеркнул разведчик.
- 4 июля ВСУ официально сообщили, что российские захватчики в ближайшее время могут готовить провокацию на территории Запорожской АЭС.
- В тот же день президент Зеленский обратился к международному сообществу и призвал их отреагировать на угрозу провокации на станции со стороны оккупантов.
- Директор МАГАТЭ сообщил, что организация запросила у России дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатки на крыше реакторов и других частях временно оккупированной ЗАЭС.
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