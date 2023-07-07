UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Буданов: Угроза подрыва ЗАЭС уходит, но может вернуться и повториться в любое время

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 13:49
Буданов: Угроза подрыва ЗАЭС уходит, но может вернуться и повториться в любое время - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что угроза подрыва Запорожской атомной электростанции отступает, но может вернуться. Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.

По его словам, угроза подрыва Запорожской АЭС уменьшается, однако подробностей он сообщить не может. 

"К сожалению, я не могу вам сказать, что произошло в последнее время, но факт в том, что угроза уменьшается. Это значит, что мы, по крайней мере все вместе, совместными усилиями, как-то отсрочили техногенную катастрофу", — сказал Буданов.

Он отметил, что опасность не устранена полностью. 

"Пока станция занята, это может повториться в любое время, если россияне захотят", — подчеркнул разведчик. 

Читайте также: Что делать при взрыве на Запорожской АЭС: инструкция от Министерства здравоохранения

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаразведкаКирилл БудановЗапорожская АЭС
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 