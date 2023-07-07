Буданов: Угроза подрыва ЗАЭС уходит, но может вернуться и повториться в любое время

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что угроза подрыва Запорожской атомной электростанции отступает, но может вернуться. Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.

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По его словам, угроза подрыва Запорожской АЭС уменьшается, однако подробностей он сообщить не может.

"К сожалению, я не могу вам сказать, что произошло в последнее время, но факт в том, что угроза уменьшается. Это значит, что мы, по крайней мере все вместе, совместными усилиями, как-то отсрочили техногенную катастрофу", — сказал Буданов.

Он отметил, что опасность не устранена полностью.

"Пока станция занята, это может повториться в любое время, если россияне захотят", — подчеркнул разведчик.

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