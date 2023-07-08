ГУР: Росія вже зреагувала на появу карти мінування ЗАЕС, відправила туди Росгвардію

Росіяни вже відреагували на публікацію Головним управлінням розвідки Міноборони карти мінування окупантами Запорізької АЕС – терміново відправили Росгвардію "вносити корективи". Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

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Він нагадав, що сьогодні було опубліковано карту мінно-вибухових загороджень, розміщених окупантами на території об’єктів ЗАЕС: "Це певний привіт "голубам миру", які кажуть за кордоном, що не бачать – можливо, проблеми з зором – якихось проблем в діях окупантів".

Крім того, за його словами, публікація карти є сигналом самим окупантами про те, що "українці точно все бачать".

"Рашисти вже зреагували на оприлюднення цієї інформації, і терміново представники Росгвардії – саме вони відповідають в окупаційному корпусі за ситуацію на Запорізькій атомній станції – виїхали, щоб вносити відповідні корективи, які, втім, також не будуть для нас становити якихось таємниць", – сказав Юсов.

Він наголосив, що опублікована розвідкою карта показує лише мінно-вибухові загородження, але це не все, адже на території АЕС є також інша техніка росіян і вантажівки з вибухівкою, які становлять додаткову загрозу.

4 липня українська влада повідомила, що росіяни найближчим часом можуть готувати провокацію на території Запорізької АЕС. Тоді повідомлялося, що окупанти розмістили "сторонні предмети, які схожі на вибухові пристрої", на даху третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС.

Наступного дня МАГАТЕ заявило, що спостерігачі організації не бачили видимих слідів мін або вибухових речовин на території станції, але на дах енергоблоків їх ще не пускали.

На супутникових знімках Planet Labs від 5 липня зафіксовано розміщення на даху четвертого енергоблока Запорізької АЕС невідомих предметів. У ГУР перевіряють цю інформацію, наголошують – що б це не було, цього там бути не повинно.

Сьогодні розвідка опублікувала карту мінування росіянами Запорізької АЕС.

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