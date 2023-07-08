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ГУР: Росія вже зреагувала на появу карти мінування ЗАЕС, відправила туди Росгвардію

Этот материал также доступен на русском
08.07.2023, 22:15
ГУР: Росія вже зреагувала на появу карти мінування ЗАЕС, відправила туди Росгвардію - Фото
Запорізька атомна електростанція (Фото - Facebook ЗАЕС)

Росіяни вже відреагували на публікацію Головним управлінням розвідки Міноборони карти мінування окупантами Запорізької АЕС – терміново відправили Росгвардію "вносити корективи". Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

Він нагадав, що сьогодні було опубліковано карту мінно-вибухових загороджень, розміщених окупантами на території об’єктів ЗАЕС: "Це певний привіт "голубам миру", які кажуть за кордоном, що не бачать – можливо, проблеми з зором – якихось проблем в діях окупантів".

Крім того, за його словами, публікація карти є сигналом самим окупантами про те, що "українці точно все бачать".

"Рашисти вже зреагували на оприлюднення цієї інформації, і терміново представники Росгвардії – саме вони відповідають в окупаційному корпусі за ситуацію на Запорізькій атомній станції – виїхали, щоб вносити відповідні корективи, які, втім, також не будуть для нас становити якихось таємниць", – сказав Юсов.

Він наголосив, що опублікована розвідкою карта показує лише мінно-вибухові загородження, але це не все, адже на території АЕС є також інша техніка росіян і вантажівки з вибухівкою, які становлять додаткову загрозу.

Читайте також: Що робити у разі вибуху на Запорізькій АЕС: інструкція від Міністерства охорони здоров'я

Оксана Житнюк
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