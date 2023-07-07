ГУР з'ясовує, що за предмети з'явились на даху ЗАЕС, але їх там точно не повинно бути

Українська воєнна розвідка перевіряє інформацію про розміщення на даху четвертого енергоблока Запорізької АЕС невідомих предметів, що зафіксовано на супутникових знімках Planet Labs від 5 липня. Про це сказав в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, наголосивши, що в будь-якому разі цих предметів на даху бути не повинно.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Ця інформація наразі перевіряється. Що точно відомо – що це об’єкти, яких на даху бути не повинно, оскільки вони встановлені окупантами, які незаконно контролюють станцію. Встановлені військовими, а не персоналом. І значення цих об’єктів – точно не покращення чи стабілізація роботи станції", – наголосив Юсов.

Він припустив, що це можуть бути елементи засобів радіоелектронної боротьби або ж "якісь інші речі, які можуть сприяти провокаціям" на території АЕС.

"Я акуратно вживаю слово "провокація", щоб не сіяти якихось панічних настроїв", – додав Юсов.

4 липня українська влада повідомила, що росіяни найближчим часом можуть готувати провокацію на території Запорізької АЕС. Тоді повідомлялося, що окупанти розмістили "сторонні предмети, які схожі на вибухові пристрої", на даху третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС.

Наступного дня МАГАТЕ заявило, що спостерігачі організації не бачили видимих слідів мін або вибухових речовин на території станції, але на дах енергоблоків їх ще не пускали.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.