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ГУР з'ясовує, що за предмети з'явились на даху ЗАЕС, але їх там точно не повинно бути

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 17:05
ГУР з'ясовує, що за предмети з'явились на даху ЗАЕС, але їх там точно не повинно бути - Фото
ЗАЕС (Скриншот)

Українська воєнна розвідка перевіряє інформацію про розміщення на даху четвертого енергоблока Запорізької АЕС невідомих предметів, що зафіксовано на супутникових знімках Planet Labs від 5 липня. Про це сказав в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, наголосивши, що в будь-якому разі цих предметів на даху бути не повинно.

"Ця інформація наразі перевіряється. Що точно відомо – що це об’єкти, яких на даху бути не повинно, оскільки вони встановлені окупантами, які незаконно контролюють станцію. Встановлені військовими, а не персоналом. І значення цих об’єктів – точно не покращення чи стабілізація роботи станції", – наголосив Юсов.

Він припустив, що це можуть бути елементи засобів радіоелектронної боротьби або ж "якісь інші речі, які можуть сприяти провокаціям" на території АЕС.

"Я акуратно вживаю слово "провокація", щоб не сіяти якихось панічних настроїв", – додав Юсов.

Оксана Житнюк
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війнарозвідкагурАЕСЗАЕСЗапорізька АЕСандрій юсов
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