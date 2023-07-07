ГУР выясняет, что за предметы появились на крыше ЗАЭС, но их там точно не должно быть

Украинская военная разведка проверяет информацию о размещении на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС неизвестных предметов, зафиксированных на спутниковых снимках Planet Labs от 5 июля. Об этом сказал в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, отметив, что в любом случае этих предметов на крыше быть не должно.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Эта информация сейчас проверяется. Что точно известно – что это объекты, которых на крыше быть не должно, поскольку они установлены оккупантами, незаконно контролирующими станцию. Установлены военными, а не персоналом. И значение этих объектов – точно не улучшение" или стабилизация работы станции", – подчеркнул Юсов.

Он предположил, что это могут быть элементы средств радиоэлектронной борьбы или "какие-то другие вещи, которые могут способствовать провокациям" на территории АЭС.

"Я аккуратно употребляю слово "провокация", чтобы не сеять каких-то панических настроений", – добавил Юсов.

4 июля украинские власти сообщили, что россияне в ближайшее время могут готовить провокацию на территории Запорожской АЭС. Тогда сообщалось, что оккупанты разместили "посторонние предметы, похожие на взрывные устройства", на крыше третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС.

На следующий день МАГАТЭ заявило, что наблюдатели организации не видели явных следов мин или взрывчатых веществ на территории станции, но на крышу энергоблоков их еще не пускали.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.