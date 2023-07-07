ГУР выясняет, что за предметы появились на крыше ЗАЭС, но их там точно не должно быть
Украинская военная разведка проверяет информацию о размещении на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС неизвестных предметов, зафиксированных на спутниковых снимках Planet Labs от 5 июля. Об этом сказал в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, отметив, что в любом случае этих предметов на крыше быть не должно.
"Эта информация сейчас проверяется. Что точно известно – что это объекты, которых на крыше быть не должно, поскольку они установлены оккупантами, незаконно контролирующими станцию. Установлены военными, а не персоналом. И значение этих объектов – точно не улучшение" или стабилизация работы станции", – подчеркнул Юсов.
Он предположил, что это могут быть элементы средств радиоэлектронной борьбы или "какие-то другие вещи, которые могут способствовать провокациям" на территории АЭС.
"Я аккуратно употребляю слово "провокация", чтобы не сеять каких-то панических настроений", – добавил Юсов.
- 4 июля украинские власти сообщили, что россияне в ближайшее время могут готовить провокацию на территории Запорожской АЭС. Тогда сообщалось, что оккупанты разместили "посторонние предметы, похожие на взрывные устройства", на крыше третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС.
- На следующий день МАГАТЭ заявило, что наблюдатели организации не видели явных следов мин или взрывчатых веществ на территории станции, но на крышу энергоблоков их еще не пускали.
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