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ГУР выясняет, что за предметы появились на крыше ЗАЭС, но их там точно не должно быть

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 17:05
ГУР выясняет, что за предметы появились на крыше ЗАЭС, но их там точно не должно быть - Фото
ЗАЭС (Скриншот)

Украинская военная разведка проверяет информацию о размещении на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС неизвестных предметов, зафиксированных на спутниковых снимках Planet Labs от 5 июля. Об этом сказал в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, отметив, что в любом случае этих предметов на крыше быть не должно.

"Эта информация сейчас проверяется. Что точно известно – что это объекты, которых на крыше быть не должно, поскольку они установлены оккупантами, незаконно контролирующими станцию. Установлены военными, а не персоналом. И значение этих объектов – точно не улучшение" или стабилизация работы станции", – подчеркнул Юсов.

Он предположил, что это могут быть элементы средств радиоэлектронной борьбы или "какие-то другие вещи, которые могут способствовать провокациям" на территории АЭС.

"Я аккуратно употребляю слово "провокация", чтобы не сеять каких-то панических настроений", – добавил Юсов.

Оксана Житнюк
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