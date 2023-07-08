ГУР: Россия уже среагировала на появление карты минирования ЗАЭС, послала туда Росгвардию
Россияне уже отреагировали на публикацию Главным управлением разведки Минобороны карты минирования оккупантами Запорожской АЭС – срочно отправили Росгвардию "вносить коррективы". Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.
Он напомнил, что сегодня была опубликована карта минно-взрывных заграждений, размещенных оккупантами на территории объектов ЗАЭС: "Это определенный привет "голубям мира", которые говорят за границей, что не видят – возможно, проблемы со зрением – каких-то проблем в действиях оккупантов".
Кроме того, по его словам, публикация карты является сигналом самим оккупантам о том, что "украинцы точно все видят".
"Рашисты уже среагировали на обнародование этой информации, и срочно представители Росгвардии – именно они отвечают в оккупационном корпусе за ситуацию на Запорожской атомной станции – выехали, чтобы вносить соответствующие коррективы, которые, впрочем, тоже не будут для нас представлять какую-то тайну", – сказал Юсов.
Он отметил, что опубликованная разведкой карта показывает лишь минно-взрывные заграждения, но это не все, так как на территории АЭС есть и другая техника россиян и грузовики со взрывчаткой, представляющие дополнительную угрозу.
- 4 июля украинские власти сообщили, что россияне в ближайшее время могут готовить провокацию на территории Запорожской АЭС. Тогда сообщалось, что оккупанты разместили "посторонние предметы, похожие на взрывные устройства", на крыше третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС.
- На следующий день МАГАТЭ заявило, что наблюдатели организации не видели явных следов мин или взрывчатых веществ на территории станции, но на крышу энергоблоков их еще не пускали.
- На спутниковых снимках Planet Labs от 5 июля было зафиксировано размещение на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС неизвестных предметов. В ГУР проверяют эту информацию, подчеркивают – что бы это ни было, этого там быть не должно.
- Сегодня разведка опубликовала карту минирования россиянами Запорожской АЭС.
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