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ГУР: Россия уже среагировала на появление карты минирования ЗАЭС, послала туда Росгвардию

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2023, 22:15
ГУР: Россия уже среагировала на появление карты минирования ЗАЭС, послала туда Росгвардию - Фото
Запорізька атомна електростанція (Фото - Facebook ЗАЕС)

Россияне уже отреагировали на публикацию Главным управлением разведки Минобороны карты минирования оккупантами Запорожской АЭС – срочно отправили Росгвардию "вносить коррективы". Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

Он напомнил, что сегодня была опубликована карта минно-взрывных заграждений, размещенных оккупантами на территории объектов ЗАЭС: "Это определенный привет "голубям мира", которые говорят за границей, что не видят – возможно, проблемы со зрением – каких-то проблем в действиях оккупантов".

Кроме того, по его словам, публикация карты является сигналом самим оккупантам о том, что "украинцы точно все видят".

"Рашисты уже среагировали на обнародование этой информации, и срочно представители Росгвардии – именно они отвечают в оккупационном корпусе за ситуацию на Запорожской атомной станции – выехали, чтобы вносить соответствующие коррективы, которые, впрочем, тоже не будут для нас представлять какую-то тайну", – сказал Юсов.

Он отметил, что опубликованная разведкой карта показывает лишь минно-взрывные заграждения, но это не все, так как на территории АЭС есть и другая техника россиян и грузовики со взрывчаткой, представляющие дополнительную угрозу.

Читайте также: Что делать при взрыве на Запорожской АЭС: инструкция от Министерства здравоохранения

Оксана Житнюк
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