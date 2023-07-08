ГУР: Россия уже среагировала на появление карты минирования ЗАЭС, послала туда Росгвардию

Россияне уже отреагировали на публикацию Главным управлением разведки Минобороны карты минирования оккупантами Запорожской АЭС – срочно отправили Росгвардию "вносить коррективы". Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

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Он напомнил, что сегодня была опубликована карта минно-взрывных заграждений, размещенных оккупантами на территории объектов ЗАЭС: "Это определенный привет "голубям мира", которые говорят за границей, что не видят – возможно, проблемы со зрением – каких-то проблем в действиях оккупантов".

Кроме того, по его словам, публикация карты является сигналом самим оккупантам о том, что "украинцы точно все видят".

"Рашисты уже среагировали на обнародование этой информации, и срочно представители Росгвардии – именно они отвечают в оккупационном корпусе за ситуацию на Запорожской атомной станции – выехали, чтобы вносить соответствующие коррективы, которые, впрочем, тоже не будут для нас представлять какую-то тайну", – сказал Юсов.

Он отметил, что опубликованная разведкой карта показывает лишь минно-взрывные заграждения, но это не все, так как на территории АЭС есть и другая техника россиян и грузовики со взрывчаткой, представляющие дополнительную угрозу.

4 июля украинские власти сообщили, что россияне в ближайшее время могут готовить провокацию на территории Запорожской АЭС. Тогда сообщалось, что оккупанты разместили "посторонние предметы, похожие на взрывные устройства", на крыше третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС.

На следующий день МАГАТЭ заявило, что наблюдатели организации не видели явных следов мин или взрывчатых веществ на территории станции, но на крышу энергоблоков их еще не пускали.

На спутниковых снимках Planet Labs от 5 июля было зафиксировано размещение на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС неизвестных предметов. В ГУР проверяют эту информацию, подчеркивают – что бы это ни было, этого там быть не должно.

Сегодня разведка опубликовала карту минирования россиянами Запорожской АЭС.

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