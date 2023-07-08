Запорожская АЭС. Россияне продолжают минирование, взрывчатка в машинных залах — разведка
08.07.2023, 12:37
Запорожская АЭС (Фото: EPA)
Российские оккупанты продолжают минировать Запорожскую атомную электростанцию, размещая взрывчатку в машинных залах. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
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Разведка заявляет, что враг продолжает минировать саму станцию и объекты на ее территории — сейчас туда доставляют мины и взрывчатые вещества.
Отмечается, что в технических помещениях и машинных залах установлены минно-взрывные заграждения из управляемых дистанционно и неуправляемых противопехотных мин.
В основном россияне используют мины советского образца: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.
- 4 июля ВСУ официально сообщили, что российские захватчики в ближайшее время могут готовить провокацию на территории Запорожской АЭС.
- В тот же день президент Зеленский обратился к международному сообществу и призвал их отреагировать на угрозу провокации на станции со стороны оккупантов.
- Директор МАГАТЭ сообщил, что организация запросила у России дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатки на крыше реакторов и других частях временно оккупированной ЗАЭС.
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