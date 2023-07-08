Запорізька АЕС. Росіяни продовжують мінування станції, вибухівка в машинних залах — розвідка

Російські окупанти продовжують мінувати Запорізьку атомну електростанцію, розміщуючи вибухівку у машинних залах. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Розвідка заявляє, що ворог продовжує мінувати саму станцію та об'єкти на її території — зараз туди доставляють міни та вибухові речовини.

Зазначається, що у технічних приміщеннях та машинних залах встановлено мінно-вибухові загородження з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін.

Здебільшого росіяни використовують міни радянського зразка: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

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