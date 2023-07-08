Запорізька АЕС. Росіяни продовжують мінування станції, вибухівка в машинних залах — розвідка
08.07.2023, 12:37
Запорізька АЕС (Фото: EPA)
Російські окупанти продовжують мінувати Запорізьку атомну електростанцію, розміщуючи вибухівку у машинних залах. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.
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Розвідка заявляє, що ворог продовжує мінувати саму станцію та об'єкти на її території — зараз туди доставляють міни та вибухові речовини.
Зазначається, що у технічних приміщеннях та машинних залах встановлено мінно-вибухові загородження з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін.
Здебільшого росіяни використовують міни радянського зразка: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.
- 4 липня ЗСУ офіційно повідомили, що російські загарбники найближчим часом можуть готувати провокацію на території Запорізької АЕС.
- Того ж дня президент Зеленський звернувся до міжнародної спільноти та закликав їх відреагувати на загрозу провокації на станції з боку окупантів.
- Директор МАГАТЕ повідомив, що організація запитала у Росії додатковий доступ, необхідний для підтвердження відсутності мін або вибухівки на даху реакторів та на інших частинах тимчасово окупованої ЗАЕС.
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