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Запорожская АЭС. Россия планирует очередные провокации с тяжелым вооружением – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 16:08
Запорожская АЭС. Россия планирует очередные провокации с тяжелым вооружением – ГУР - Фото
Запорожская АЭС (Фото: EPA)

Главное управление разведки сообщило, что в ближайшее время Россия планирует очередные провокации на оккупированной Запорожской АЭС с применением тяжелого вооружения. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Вероятно, оккупанты в ближайшее время планируют организовать очередную вооруженную провокацию на территории ЗАЭС, пишет ГУР.

Департамент военной контрразведки российской ФСБ распространяет среди захватчиков информацию о якобы подготовке украинскими Силами безопасности и обороны штурма станции.

Спецслужба РФ утверждает, что в конце июля будет якобы "штурм" станции, в котором якобы должны принять участие "штурмовые группы" и неназванные "добровольческие вооруженные подразделения Украины".

Распространение этой информации может свидетельствовать о подготовке оккупантами собственной операции "под чужим флагом", которая приведет к масштабной аварии на станции, отмечает ГУР.

По информации, оккупанты готовят очередные имитационные обстрелы станции, чтобы обвинить в этом Украину.

Читайте также: ГУР: Россия уже отреагировала на появление карты минирования ЗАЭС, послала туда Росгвардию

Артём Джерипа
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