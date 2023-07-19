Запорожская АЭС. Россия планирует очередные провокации с тяжелым вооружением – ГУР

Главное управление разведки сообщило, что в ближайшее время Россия планирует очередные провокации на оккупированной Запорожской АЭС с применением тяжелого вооружения. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Вероятно, оккупанты в ближайшее время планируют организовать очередную вооруженную провокацию на территории ЗАЭС, пишет ГУР.

Департамент военной контрразведки российской ФСБ распространяет среди захватчиков информацию о якобы подготовке украинскими Силами безопасности и обороны штурма станции.

Спецслужба РФ утверждает, что в конце июля будет якобы "штурм" станции, в котором якобы должны принять участие "штурмовые группы" и неназванные "добровольческие вооруженные подразделения Украины".

Распространение этой информации может свидетельствовать о подготовке оккупантами собственной операции "под чужим флагом", которая приведет к масштабной аварии на станции, отмечает ГУР.

По информации, оккупанты готовят очередные имитационные обстрелы станции, чтобы обвинить в этом Украину.

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