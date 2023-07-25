Вагнер в Беларуси. Премьер Литвы: Мы все замечаем и мы готовы
Литва подготовлена к возможным угрозам из-за переброски наемников российской террористической группировки Вагнера в соседнюю Беларусь. Об этом заявила в интервью LRT премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Шимоните заявила, что подготовка Литвы к возможным угрозам "адекватна сложившейся ситуации".
"Подготовка наших учреждений и нашей армии адекватны той ситуации, которую мы наблюдаем сейчас", – сказала она.
Премьер подчеркнула, что "всегда были и будут всевозможные заявления, самые безответственные, о применении ядерного оружия, о Сувалкском коридоре, о чем-то еще... Просто следует замечать такие вещи на общем фоне, и, очевидно, мы это замечаем".
15 июля погранслужба подтвердила, что боевики Группы Вагнера прибыли в Беларусь. Наемники находятся в лагерях в сотнях километров от границы с Украиной. Они будут учить беларуских спецназовцев. По данным ГУР, задачей части из них будет "нервирование" соседней Польши.
24 июля также появились актуальные спутниковые фото базы Группы Вагнера возле села Цель в Осиповичском районе Могилевской области Беларуси.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь Вагнера Пригожин объявил "поход" на Москву. До этого он заявил, что штабы боевиков Вагнера якобы обстреляли войска РФ. Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска.
- Пресс-секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь. Лукашенко сказал, что террористы Группы Вагнера будут обучать беларускую армию.
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