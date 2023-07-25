Вагнер в Беларуси. Премьер Литвы: Мы все замечаем и мы готовы

Литва подготовлена к возможным угрозам из-за переброски наемников российской террористической группировки Вагнера в соседнюю Беларусь. Об этом заявила в интервью LRT премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

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Шимоните заявила, что подготовка Литвы к возможным угрозам "адекватна сложившейся ситуации".

"Подготовка наших учреждений и нашей армии адекватны той ситуации, которую мы наблюдаем сейчас", – сказала она.

Премьер подчеркнула, что "всегда были и будут всевозможные заявления, самые безответственные, о применении ядерного оружия, о Сувалкском коридоре, о чем-то еще... Просто следует замечать такие вещи на общем фоне, и, очевидно, мы это замечаем".

15 июля погранслужба подтвердила, что боевики Группы Вагнера прибыли в Беларусь. Наемники находятся в лагерях в сотнях километров от границы с Украиной. Они будут учить беларуских спецназовцев. По данным ГУР, задачей части из них будет "нервирование" соседней Польши.

24 июля также появились актуальные спутниковые фото базы Группы Вагнера возле села Цель в Осиповичском районе Могилевской области Беларуси.

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