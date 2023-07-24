База террористов Группы Вагнера в Беларуси растет – спутниковые фото

Появились новые спутниковые фото базы террористической Группы Вагнера на территории Беларуси. Снимки компании Maxar опубликовал в Twitter журналист The New York Times Кристиан Триберт.

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Как написал Триберт, спутниковые снимки Maxar базы террористов Группы Вагнера возле села Цель в Осиповичском районе Могилевской области Беларуси были получены 23 июля.

На фото зафиксированы сотни легковых автомобилей, небольших грузовиков и около 35 полуприцепов.

Фото кликабельны

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