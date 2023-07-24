База террористов Группы Вагнера в Беларуси растет – спутниковые фото
24.07.2023, 17:36
Евгений Пригожин (Фото: ресурс оккупантов)
Появились новые спутниковые фото базы террористической Группы Вагнера на территории Беларуси. Снимки компании Maxar опубликовал в Twitter журналист The New York Times Кристиан Триберт.
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Как написал Триберт, спутниковые снимки Maxar базы террористов Группы Вагнера возле села Цель в Осиповичском районе Могилевской области Беларуси были получены 23 июля.
На фото зафиксированы сотни легковых автомобилей, небольших грузовиков и около 35 полуприцепов.
Фото кликабельны
- Вечером 23 июня 2023 года главарь Вагнера Пригожин объявил "поход" на Москву. До этого он заявил, что штабы боевиков Вагнера якобы обстреляли войска РФ. Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска.
- Пресс-секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь. Лукашенко сказал, что террористы Группы Вагнера будут обучать беларускую армию.
- 15 июля пограничники подтвердили, что боевики Группы Вагнера прибыли в Беларусь. Наемники находятся в лагерях в сотнях километров от границы с Украиной. Они будут учить беларуских спецназовцев. По данным ГУР, задачей части из них будет "нервирование" соседней Польши.
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