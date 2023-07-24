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База террористов Группы Вагнера в Беларуси растет – спутниковые фото

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 17:36
База террористов Группы Вагнера в Беларуси растет – спутниковые фото - Фото
Евгений Пригожин (Фото: ресурс оккупантов)

Появились новые спутниковые фото базы террористической Группы Вагнера на территории Беларуси. Снимки компании Maxar опубликовал в Twitter журналист The New York Times Кристиан Триберт.

Как написал Триберт, спутниковые снимки Maxar базы террористов Группы Вагнера возле села Цель в Осиповичском районе Могилевской области Беларуси были получены 23 июля.

На фото зафиксированы сотни легковых автомобилей, небольших грузовиков и около 35 полуприцепов.

Фото кликабельны

База террористов Группы Вагнера в Беларуси растет – спутниковые фото

База террористов Группы Вагнера в Беларуси растет – спутниковые фото

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Наталья Медведева
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группа вагнерабеларусьMaxar
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