База терористів Групи Вагнера у Білорусі зростає – супутникові фото
24.07.2023, 17:36
Євгеній Пригожин (Фото: ресурс окупантів)
З'явилися нові супутникові фото бази терористичної Групи Вагнера на території Білорусі. Знімки компанії Maxar опублікував у Twitter журналіст The New York Times Крістіан Тріберт.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Як написав Тріберт, супутникові знімки Maxar бази терористів Групи Вагнера поблизу села Цель в Осиповичському районі Могильовської області Білорусі було отримано 23 липня.
На фото зафіксовано сотні легкових автомобілів, невеликих вантажівок та близько 35 напівпричепів.
Фото клікабельні
- Увечері 23 червня 2023 року ватажок Вагнера Пригожин оголосив "похід" на Москву. До цього він заявив, що штаби бойовиків Вагнера нібито обстріляли війська РФ. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська.
- Прессекретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі. Лукашенко сказав, що терористи Групи Вагнера навчатимуть білоруську армію.
- 15 липня прикордонники підтвердили, що бойовики Групи Вагнера прибули до Білорусі. Найманці перебувають у таборах за сотні кілометрів від кордону з Україною. Вони навчатимуть білоруських спецпризначенців. За даними ГУР, завданням частини з них буде "нервування" сусідньої Польщі.
Читайте також: Путін домовився з Пригожиним, щоб "врятувати свою шкуру", не мав виходу – голова британської MI6
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі