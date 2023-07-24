База терористів Групи Вагнера у Білорусі зростає – супутникові фото

З'явилися нові супутникові фото бази терористичної Групи Вагнера на території Білорусі. Знімки компанії Maxar опублікував у Twitter журналіст The New York Times Крістіан Тріберт.

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Як написав Тріберт, супутникові знімки Maxar бази терористів Групи Вагнера поблизу села Цель в Осиповичському районі Могильовської області Білорусі було отримано 23 липня.

На фото зафіксовано сотні легкових автомобілів, невеликих вантажівок та близько 35 напівпричепів.

Фото клікабельні

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