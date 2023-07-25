Вагнер у Білорусі. Прем'єр Литви: Ми все помічаємо і ми готові

Литва підготовлена до можливих загроз через перекидання найманців російського терористичного угруповання Вагнера до сусідньої Білорусі. Про це заявила в інтерв'ю LRT прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

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Шимоніте заявила, що підготовка Литви до можливих загроз "адекватна ситуації, що склалася".

"Підготовка наших установ та нашої армії адекватна тій ситуації, яку ми спостерігаємо зараз", – сказала вона.

Прем'єр наголосила, що "завжди були й будуть всілякі заяви, найбезвідповідальніші, про застосування ядерної зброї, про Сувалкський коридор, про щось ще... Просто слід помічати такі речі на загальному тлі, і, очевидно, ми це помічаємо".

15 липня прикордонна служба підтвердила, що бойовики Групи Вагнера прибули до Білорусі. Найманці перебувають у таборах за сотні кілометрів від кордону з Україною. Вони навчатимуть білоруських спецназівців. За даними ГУР, завданням частини з них буде "нервування" сусідньої Польщі.

24 липня також з'явилися актуальні супутникові фото бази Групи Вагнера біля села Цель в Осиповицькому районі Могильовської області Білорусі.

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