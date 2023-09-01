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У Білорусі розпочалися навчання ОДКБ "Бойове братерство". Генерал ЗСУ: Посилюємо оборону кордону

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 08:26
У Білорусі розпочалися навчання ОДКБ
Сергій Наєв (Фото: ЗСУ)

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив, що українські командири отримали завдання посилити оборону північних кордонів через навчання в Білорусі. Про це повідомила пресслужба воєначальника.

За його словами, навчання військового блоку ОДКБ "Бойове братерство – 2023" у Білорусі триватимуть з 1 до 6 вересня.

Він зазначив, що українське командування очікує на збільшення чисельності противника, проте її буде недостатньо для створення наступального угруповання.

"За військовою наукою ми завжди правильно реагуємо на будь-які зміни в оперативній обстановці. Це проста, але дуже потрібна робота. Для нас будь-які дії з боку ворога, зокрема проведення навчань на їхній території — це певний аспект підвищення небезпеки", — сказав Наєв.

Генерал заявив, що командири отримали завдання посилити оборону кордону.

"Ми усвідомлюємо, що від ворога можна очікувати будь-чого. Але він повинен розуміти, що ми завжди готові до реагування у відповідь", — підкреслив воєначальник.

  • 25 березня 2023 року Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, нібито у відповідь на плани Британії надати Україні боєприпаси зі збідненим ураном.
  • 9 червня Путін заявив, що РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі у липні, коли будуть готові сховища для неї, писало Reuters.
  • 14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь уже нібито почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії.
  • 1 липня генерал ЗСУ Наєв заявив, що Україна поки що не фіксувала переміщень ядерної зброї в Білорусі.

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Дмитро Гриниченко
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БІЛОРУСЬвійнанавчанняСергій Наєводкб
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