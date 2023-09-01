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В Беларуси начались учения ОДКБ "Боевое братство". Генерал ВСУ: Усиливаем оборону границы

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 08:26
В Беларуси начались учения ОДКБ
Сергей Наев (Фото: ВСУ)

Командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что украинские командиры получили задачу усилить оборону северных границ из-за учений в Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба военачальника.

По его словам, учения военного блока ОДКБ "Боевое братство – 2023" в Беларуси будут продолжаться с 1 по 6 сентября. 

Он отметил, что украинское командование ожидает увеличения численности противника, однако его будет недостаточно для создания наступательной группировки.

"По военной науке мы всегда правильно реагируем на любые изменения в оперативной обстановке. Это простая, но очень нужная работа. Для нас любые действия со стороны врага, в частности, проведение учений на их территории — это определенный аспект повышения опасности", — сказал Наев.

Генерал заявил, что командиры получили задачу усилить оборону границы. 

"Мы осознаем, что от врага можно ожидать чего-либо. Но он должен понимать, что мы всегда готовы к ответному реагированию", — подчеркнул военачальник.

  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • 9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters.
  • 14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь уже якобы начала получать первое тактическое ядерное оружие из России. 
  • 1 июля генерал ВСУ Наев заявил, что Украина пока не фиксировала перемещений ядерного оружия в Беларуси.

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Дмитрий Гриниченко
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Сергей Наеввойнабеларусьученияодкб
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