UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дуда ответил, применит ли Путин ядерное оружие: Россия не прибегнет, скорее авария на АЭС

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 19:30
Дуда ответил, применит ли Путин ядерное оружие: Россия не прибегнет, скорее авария на АЭС - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия не будет использовать ядерное оружие на войне против Украины. Польский лидер видит большую угрозу в ядерных авариях на украинских атомных электростанциях, рассказал он в интервью The Washinghton Post.

Журналист спросил, волнуется ли польский президент, что российский диктатор Владимир Путин действительно применит ядерное оружие.

"Нет, я думаю, что Россия не прибегнет к применению ядерного оружия в Украине. Это не только потому, что Владимир Путин не будет его использовать. Я считаю, что ядерный арсенал в России находится под коллективным контролем многих людей — и что это не только по собственному усмотрению исключительно Владимира Путина. Поэтому для принятия решения требуется больше, чем один человек", – ответил Дуда.

Президент Польши отметил, что его гораздо больше волнуют потенциальные проблемы с атомными электростанциями в Украине.

"Я боюсь, что более вероятно, что может произойти что-то похожее на ядерную аварию. Потому что на мой взгляд, по моему убеждению здесь, угроза взрыва [на АЭС] намного больше, чем в случае применения ядерного оружия", – пояснил он.

Он напомнил, что он пережил взрыв на Чернобыльской АЭС в 1989 году, когда атомная станция взорвалась, находясь "под контролем России".

  • 13 июля президент США Байден заявил, что он не думает, что есть "некая реальная перспектива" применения Путиным ядерного оружия.
  • 19 июля Главное управление разведки сообщило, что РФ готовит новые провокации с применением тяжелого вооружения на Запорожской АЭС.
  • 10 августа пресс-служба "Энергоатома" написала, что ЗАЭС потеряла питание с основной высоковольтной линии, ей может грозить блекаут.

Читайте также: Спор Польши и Украины. У Дуды говорят, что самое горячее позади

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавладимир путинядерное оружиеанджей дуда
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 