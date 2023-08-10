Дуда ответил, применит ли Путин ядерное оружие: Россия не прибегнет, скорее авария на АЭС

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия не будет использовать ядерное оружие на войне против Украины. Польский лидер видит большую угрозу в ядерных авариях на украинских атомных электростанциях, рассказал он в интервью The Washinghton Post.

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Журналист спросил, волнуется ли польский президент, что российский диктатор Владимир Путин действительно применит ядерное оружие.

"Нет, я думаю, что Россия не прибегнет к применению ядерного оружия в Украине. Это не только потому, что Владимир Путин не будет его использовать. Я считаю, что ядерный арсенал в России находится под коллективным контролем многих людей — и что это не только по собственному усмотрению исключительно Владимира Путина. Поэтому для принятия решения требуется больше, чем один человек", – ответил Дуда.

Президент Польши отметил, что его гораздо больше волнуют потенциальные проблемы с атомными электростанциями в Украине.

"Я боюсь, что более вероятно, что может произойти что-то похожее на ядерную аварию. Потому что на мой взгляд, по моему убеждению здесь, угроза взрыва [на АЭС] намного больше, чем в случае применения ядерного оружия", – пояснил он.

Он напомнил, что он пережил взрыв на Чернобыльской АЭС в 1989 году, когда атомная станция взорвалась, находясь "под контролем России".

13 июля президент США Байден заявил, что он не думает, что есть "некая реальная перспектива" применения Путиным ядерного оружия.

19 июля Главное управление разведки сообщило, что РФ готовит новые провокации с применением тяжелого вооружения на Запорожской АЭС.

10 августа пресс-служба "Энергоатома" написала, что ЗАЭС потеряла питание с основной высоковольтной линии, ей может грозить блекаут.

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