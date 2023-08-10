Дуда ответил, применит ли Путин ядерное оружие: Россия не прибегнет, скорее авария на АЭС
Президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия не будет использовать ядерное оружие на войне против Украины. Польский лидер видит большую угрозу в ядерных авариях на украинских атомных электростанциях, рассказал он в интервью The Washinghton Post.
Журналист спросил, волнуется ли польский президент, что российский диктатор Владимир Путин действительно применит ядерное оружие.
"Нет, я думаю, что Россия не прибегнет к применению ядерного оружия в Украине. Это не только потому, что Владимир Путин не будет его использовать. Я считаю, что ядерный арсенал в России находится под коллективным контролем многих людей — и что это не только по собственному усмотрению исключительно Владимира Путина. Поэтому для принятия решения требуется больше, чем один человек", – ответил Дуда.
Президент Польши отметил, что его гораздо больше волнуют потенциальные проблемы с атомными электростанциями в Украине.
"Я боюсь, что более вероятно, что может произойти что-то похожее на ядерную аварию. Потому что на мой взгляд, по моему убеждению здесь, угроза взрыва [на АЭС] намного больше, чем в случае применения ядерного оружия", – пояснил он.
Он напомнил, что он пережил взрыв на Чернобыльской АЭС в 1989 году, когда атомная станция взорвалась, находясь "под контролем России".
- 13 июля президент США Байден заявил, что он не думает, что есть "некая реальная перспектива" применения Путиным ядерного оружия.
- 19 июля Главное управление разведки сообщило, что РФ готовит новые провокации с применением тяжелого вооружения на Запорожской АЭС.
- 10 августа пресс-служба "Энергоатома" написала, что ЗАЭС потеряла питание с основной высоковольтной линии, ей может грозить блекаут.
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