Запорожская АЭС утратила питание с основной линии. Станции грозит блекаут — Энергоатом

Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция утратила питание с основной высоковольтной линии, ей может грозить блекаут. Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия "Энергоатом".

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По словам энергетиков, ночью станция утратила питание с основной внешней линии электропередач напряжением в 750 киловольт, ее пришлось переключить на единственную доступную резервную линию в 330 кВ, отключение которой грозит потерей внешнего питания.

Отмечается, что в случае подобного сценария главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет нахождение четвертого энергоблока в состоянии "горячей остановки".

По словам временно исполняющего обязанности директора "Энергоатома" Тараса Ткача, при полной потере внешнего питания выключатся главные циркуляционные насосы и энергоблок перейдет в режим "природной циркуляции".

"В этом случае необходимо срочно "расхладить" его при отсутствии охлаждающих насосов. Такой режим сложный для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу основного оборудования энергоблока", — сказано в сообщении.

20 июля МАГАТЭ сообщало, что российские оккупанты до сих пор не предоставили его инспекторам доступ на крыши энергоблоков временно оккупированной ЗАЭС.

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