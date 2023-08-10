Запорожская АЭС утратила питание с основной линии. Станции грозит блекаут — Энергоатом
Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция утратила питание с основной высоковольтной линии, ей может грозить блекаут. Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия "Энергоатом".
По словам энергетиков, ночью станция утратила питание с основной внешней линии электропередач напряжением в 750 киловольт, ее пришлось переключить на единственную доступную резервную линию в 330 кВ, отключение которой грозит потерей внешнего питания.
Отмечается, что в случае подобного сценария главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет нахождение четвертого энергоблока в состоянии "горячей остановки".
По словам временно исполняющего обязанности директора "Энергоатома" Тараса Ткача, при полной потере внешнего питания выключатся главные циркуляционные насосы и энергоблок перейдет в режим "природной циркуляции".
"В этом случае необходимо срочно "расхладить" его при отсутствии охлаждающих насосов. Такой режим сложный для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу основного оборудования энергоблока", — сказано в сообщении.
20 июля МАГАТЭ сообщало, что российские оккупанты до сих пор не предоставили его инспекторам доступ на крыши энергоблоков временно оккупированной ЗАЭС.
- 4 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия может готовить провокацию на Запорожской АЭС, чтобы обвинить в ней Украину.
- Министерство здравоохранения публиковало подробную инструкцию, что нужно делать при взрыве на Запорожской АЭС.
- В двух интервью глава ГУР Буданов сообщал, что угроза катастрофы на ЗАЭС "тихонько спадает", но может вернуться и повториться в любое время.
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