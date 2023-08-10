Запорізька АЕС втратила живлення з основної лінії. Станції загрожує блекаут — Енергоатом

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної високовольтної лінії, їй може загрожувати блекаут. Про це повідомила пресслужба державного підприємства "Енергоатом".

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За словами енергетиків, вночі станція втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередавання напругою 750 кіловольтів, її довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення.

Зазначається, що у разі такого сценарію головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування четвертого енергоблока у стані "гарячої зупинки".

За словами тимчасово виконуючого обов'язки директора "Енергоатому" Тараса Ткача, у разі повної втрати зовнішнього живлення вимикаються головні циркуляційні помпи й енергоблок перейде в режим "природної циркуляції".

"У цьому випадку необхідно терміново "розхолодити" його за відсутності охолоджувальних помп. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока", — йдеться в повідомленні.

20 липня МАГАТЕ повідомляло, що російські окупанти досі не надали його інспекторам доступу на дахи енергоблоків тимчасово окупованої ЗАЕС.

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