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МАГАТЕ: Окупанти досі не пускають експертів на дах реакторів ЗАЕС

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 19:57
МАГАТЕ: Окупанти досі не пускають експертів на дах реакторів ЗАЕС - Фото
Окупанти на ЗАЕС (Фото - Telegram Омбудсмен Дмитро Лубінець)

Російські окупанти досі не надали інспекторам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) доступу на дахи енергоблоків тимчасово окупованої Росією Запорізької АЕС. Про це йдеться у заяві МАГАТЕ.

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Агентство стверджує, що його інспекторам "ще не надали запитаний доступ на дахи реакторів та їхні машинні зали, включно з блоками 3 і 4, які становлять особливий інтерес. Агентство продовжує запитувати такий доступ".

МАГАТЕ також повідомляє, що "в машинних залах енергоблоків № 1, 2 та 4 експерти МАГАТЕ бачили вантажівки, проте видимих слідів вибухових речовин чи мін виявлено не було".

19 липня у ГУР заявили, що найближчим часом Росія планує чергові провокації на окупованій Запорізькій АЕС із застосуванням важкого озброєння.

Читайте також: ГУР: Росія вже відреагувала на появу мапи мінування ЗАЕС, надіслала туди Росгвардію

Сергій Бережний
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