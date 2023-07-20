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МАГАТЭ: Оккупанты до сих пор не пускают экспертов на крышу реакторов ЗАЭС

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 19:57
МАГАТЭ: Оккупанты до сих пор не пускают экспертов на крышу реакторов ЗАЭС - Фото
Оккупанты на ЗАЭС (Фото - Telegram Омбудсмен Дмитро Лубінець)

Российские оккупанты до сих пор не предоставили инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ на крыши энергоблоков временно оккупированной Россией Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.  

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Агентство утверждает, что его инспекторам "еще не предоставили запрошенный доступ на крыши реакторов и в их машинные залы, включая блоки 3 и 4, которые представляют особый интерес. Агентство продолжает запрашивать такой доступ".

МАГАТЭ также сообщает, что "в машинных залах энергоблоков № 1, 2 и 4 эксперты МАГАТЭ видели грузовики, однако видимых следов взрывчатых веществ или мин обнаружено не было".

19 июля в ГУР заявили, что в ближайшее время Россия планирует очередные провокации на оккупированной Запорожской АЭС с применением тяжелого вооружения.

Читайте также: ГУР: Россия уже отреагировала на появление карты минирования ЗАЭС, послала туда Росгвардию

Сергей Бережной
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