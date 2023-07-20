МАГАТЭ: Оккупанты до сих пор не пускают экспертов на крышу реакторов ЗАЭС
Российские оккупанты до сих пор не предоставили инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ на крыши энергоблоков временно оккупированной Россией Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.
Агентство утверждает, что его инспекторам "еще не предоставили запрошенный доступ на крыши реакторов и в их машинные залы, включая блоки 3 и 4, которые представляют особый интерес. Агентство продолжает запрашивать такой доступ".
МАГАТЭ также сообщает, что "в машинных залах энергоблоков № 1, 2 и 4 эксперты МАГАТЭ видели грузовики, однако видимых следов взрывчатых веществ или мин обнаружено не было".
19 июля в ГУР заявили, что в ближайшее время Россия планирует очередные провокации на оккупированной Запорожской АЭС с применением тяжелого вооружения.
- 4 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия может готовить провокацию на Запорожской АЭС, чтобы обвинить в ней Украину.
- Министерство здравоохранения публиковало подробную инструкцию, что нужно делать при взрыве на Запорожской АЭС.
- В двух интервью начальник ГУР Буданов сообщал, что угроза катастрофы на ЗАЭС "тихонько спадает", но может вернуться и повториться в любое время.
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