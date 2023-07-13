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Байден: Нет оснований ожидать, что Путин применит ядерное оружие, "хотя как знать"

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 19:56
Байден: Нет оснований ожидать, что Путин применит ядерное оружие,
Джо Байден (Фото - EPA)

Президент США Джо Байден не считает, что российский диктатор Владимир Путин будет разворачивать для применения ядерное оружие. Об этом он сказал на пресс-конференции в Хельсинки, пишет CNN.

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По мнению Байдена, Путину сейчас не до нагнетания ядерной эскалации, поскольку он пытается восстановить контроль после попытки вооруженного мятежа наемников террористической группировки Вагнера.

"Я не думаю, что есть какая-то реальная перспектива — хотя как знать — того, что Путин применит ядерное оружие. Не только Запад, но и Китай, и весь остальной мир сказали: "Не ходи в эту сторону", — сказал Байден.

5 июля "близкие к Кремлю" источники заявили Financial Times, что Путин якобы решил не применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины

  • 21 февраля 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
  • 9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters.
  • 14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь начала получать первое тактическое ядерное оружие из России.
Сергей Бережной
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