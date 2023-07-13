Байден: Нет оснований ожидать, что Путин применит ядерное оружие, "хотя как знать"

Президент США Джо Байден не считает, что российский диктатор Владимир Путин будет разворачивать для применения ядерное оружие. Об этом он сказал на пресс-конференции в Хельсинки, пишет CNN.

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По мнению Байдена, Путину сейчас не до нагнетания ядерной эскалации, поскольку он пытается восстановить контроль после попытки вооруженного мятежа наемников террористической группировки Вагнера.

"Я не думаю, что есть какая-то реальная перспектива — хотя как знать — того, что Путин применит ядерное оружие. Не только Запад, но и Китай, и весь остальной мир сказали: "Не ходи в эту сторону", — сказал Байден.

5 июля "близкие к Кремлю" источники заявили Financial Times, что Путин якобы решил не применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины

21 февраля 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.

9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters.

14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь начала получать первое тактическое ядерное оружие из России.

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