Путин лично решил, что ядерный удар не поможет, так как будет облученная пустошь – FT

"Близкие к Кремлю" люди заявили изданию Financial Times, что диктатор Владимир Путин якобы решил не применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

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По их словам, Путин "самостоятельно решил", что тактический ядерный удар по Украине не даст России преимущества, спроецировав сценарий его применения.

Отмечается, что ядерный удар, вероятно, превратит временно оккупированные территории в "облученную пустошь", однако мало поможет оккупантам в продвижении.

Ранее в этом же материале со ссылкой на китайских и западных чиновников говорилось, что глава КНР Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия против Украины во время визита в Москву в марте 2022 года.

25 марта 2023 года российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters.

14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь начала получать первое тактическое ядерное оружие из России.

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