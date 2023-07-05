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Путин лично решил, что ядерный удар не поможет, так как будет облученная пустошь – FT

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 11:42
Путин лично решил, что ядерный удар не поможет, так как будет облученная пустошь – FT - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

"Близкие к Кремлю" люди заявили изданию Financial Times, что диктатор Владимир Путин якобы решил не применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины.  

По их словам, Путин "самостоятельно решил", что тактический ядерный удар по Украине не даст России преимущества, спроецировав сценарий его применения. 

Отмечается, что ядерный удар, вероятно, превратит временно оккупированные территории в "облученную пустошь", однако мало поможет оккупантам в продвижении. 

Ранее в этом же материале со ссылкой на китайских и западных чиновников говорилось, что глава КНР Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия против Украины во время визита в Москву в марте 2022 года.

  • 25 марта 2023 года российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • 9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters.
  • 14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь начала получать первое тактическое ядерное оружие из России.

Читайте также: Россия не будет сообщать США о ядерном оружии в Беларуси и испытаниях ядерных торпед – Reuters

Дмитрий Гриниченко
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