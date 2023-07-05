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Путін особисто вирішив, що ядерний удар по Україні не допоможе, оскільки буде опромінена пустка – FT

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 11:42
Путін особисто вирішив, що ядерний удар по Україні не допоможе, оскільки буде опромінена пустка – FT - Фото
Володимир Путін (Фото: EPA)

"Наближені до Кремля" люди заявили виданню Financial Times, що диктатор Володимир Путін нібито вирішив не застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України.

За їхніми словами, Путін "самостійно вирішив", що тактичний ядерний удар по Україні не дасть Росії переваги, спроєктувавши сценарій його застосування.

Зазначається, що ядерний удар, ймовірно, перетворить тимчасово окуповані території на "опромінену пустелю", проте мало допоможе окупантам у просуванні.

Раніше в цьому ж матеріалі з посиланням на китайських та західних чиновників зазначалося, що глава КНР Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від застосування ядерної зброї проти України під час візиту до Москви у березні 2022 року.

  • 25 березня 2023 року російський диктатор Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, нібито у відповідь на плани Великої Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.
  • 9 червня Путін заявив, що РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі у липні, коли будуть готові сховища для неї, писало Reuters.
  • 14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії.

Читайте також: РФ не повідомлятиме США про ядерну зброю в Білорусі та випробування ядерних торпед – Reuters

Дмитро Гриниченко
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