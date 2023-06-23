РФ не повідомлятиме США про ядерну зброю в Білорусі та випробування ядерних торпед – Reuters

Росія не має наміру інформувати США про кількість ядерних боєголовок, які вона розміщує в Білорусі, або про випробування торпеди "Посейдон", здатної нести ядерну зброю. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє Reuters.

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Рябков заявив, що тема розміщення Кремлем ядерної зброї в Білорусі не стане "предметом будь-якого публічного обговорення чи розкриття" з боку Росії.

Обґрунтуванням такого підходу Рябков послався на те, що США десятиліттями зберігають свою тактичну ядерну зброю на території Європи та нібито "ніколи не наводять точних цифр".

Рябков також сказав, що Росія не планує інформувати США про випробування ядерних та автономних торпед з ядерною силовою установкою, таких як "Посейдон", оскільки РФ і США не мають договору або механізму перевірки, які таку відкритість передбачають.

У пропаганді Росії ядерні торпеди згадувалися як зброя, яка нібито здатна "змити" сейсмічною та приливною хвилею цілі прибережні країни. Пропагандистські медіа РФ також повідомляли, що Росія нібито вже зробила перший комплект торпед "Посейдон" для розміщення на атомному підводному човні "Бєлгород".

30 березня 2023 року той же Рябков заявив, що "США не мають права не передавати російській стороні інформацію про наявність стратегічних наступальних озброєнь, для цього вони повинні або призупинити свою участь у договорі, або вийти з нього". У Держдепартаменті назвали такий підхід "безрозсудною поведінкою щодо договору про СНО".

21 лютого 2023 року російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ "зупиняє" свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння і готується до проведення випробувань ядерної зброї.

Генсек НАТО Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення.

Рішення РФ є "глибоко прикрим та безвідповідальним", заявив Блінкен.

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