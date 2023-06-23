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РФ не будет сообщать США о ядерном оружии в Беларуси и испытаниях ядерных торпед – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 17:43
РФ не будет сообщать США о ядерном оружии в Беларуси и испытаниях ядерных торпед – Reuters - Фото
Сергей Рябков (Фото - EPA)

Россия не намерена информировать США о числе ядерных боеголовок, которые она размещает в Беларуси, или об испытаниях торпеды "Посейдон", способной нести ядерное оружие. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Reuters.

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Рябков заявил, что тема размещения Кремлем ядерного оружия в Беларуси не станет "предметом какого-либо публичного обсуждения или раскрытия" со стороны России.

В качестве обоснования такого подхода Рябков сослался на то, что США десятилетиями хранят свое тактическое ядерное оружие на территории Европы и якобы "никогда не приводят точных цифр".

Рябков также сказал, что Россия не планирует информировать США об испытаниях ядерных и автономных торпед с ядерной силовой установкой, таких как "Посейдон", так как у РФ и США нет договора или механизма проверки, которые такую открытость предусматривают.

В пропаганде России ядерные торпеды упоминались как оружие, которое якобы способно "смыть" сейсмической и приливной волной целые прибрежные страны. Пропагандистские медиа РФ также сообщали, что Россия якобы уже произвела первый комплект торпед "Посейдон" для размещения на атомной подводной лодке "Белгород".

30 марта 2023 года тот же Рябков заявил, что "США не имеют права не передавать российской стороне информацию о наличии стратегических наступательных вооружений, для этого они должны либо приостановить своей участие в договоре, либо выйти из него". В Госдепартаменте назвали такой подход "безрассудным поведением в отношении договора об СНВ".

  • 21 февраля 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
  • Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение.
  • Решение РФ является "глубоко досадным и безответственным", заявил Блинкен.

Читайте также: Путин приостановил ядерный договор с США. Пентагон: У России нет денег на гонку вооружений

Сергей Бережной
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