У Лаврова заявили, что США должны передавать РФ данные о ядерном оружии. Госдеп ответил

В Государственном департаменте США отреагировали на слова заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что американцы обязаны передавать РФ данные о своем ядерном оружии, так как они не приостанавливали участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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Ранее Рябков заявил, что "США не имеют права не передавать российской стороне информацию о наличии стратегических наступательных вооружений, для этого они должны либо приостановить своей участие в договоре, либо выйти из него".

На брифинге спикер Госдепа Ведант Патель сказал , что Россия показывает безрассудное поведение в отношение договора о СНВ.

"Мы считаем, что Россия уже нарушает СНВ-3, но в целом США продолжат оценивать следующие шаги в отношении несоблюдения Россией СНВ-3. И мы рассмотрим дополнительные контрмеры, которые будут основаны на нашей стратегии по возвращению РФ к соблюдению", — сказал Патель. Дипломат отметил, что договор укрепляет безопасность не только США, но и всего мира, в том числе и России.

СПРАВКА. СНВ-3, также известный как New START, был подписан на 10 лет в Праге весной 2010 года. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок его действия истек в 2021 году. 3 февраля 2021 года США и РФ продлили действие договора до 2026 года. Это последний из действующих между Москвой и Вашингтоном договоров о контроле ядерных вооружений.



СНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц и до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков. 21 февраля 2023 года Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.

Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение.

Решение РФ является "глубоко досадным и безответственным", заявил Блинкен. Читайте также: Путин приостановил ядерный договор с США. Пентагон: У России нет денег на гонку вооружений

Дмитро Гриниченко

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