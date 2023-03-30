У Лаврова заявили, что США должны передавать РФ данные о ядерном оружии. Госдеп ответил
В Государственном департаменте США отреагировали на слова заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что американцы обязаны передавать РФ данные о своем ядерном оружии, так как они не приостанавливали участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.
"Мы считаем, что Россия уже нарушает СНВ-3, но в целом США продолжат оценивать следующие шаги в отношении несоблюдения Россией СНВ-3. И мы рассмотрим дополнительные контрмеры, которые будут основаны на нашей стратегии по возвращению РФ к соблюдению", — сказал Патель.
Дипломат отметил, что договор укрепляет безопасность не только США, но и всего мира, в том числе и России.
СНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц и до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.
- 21 февраля 2023 года Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
- Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение.
- Решение РФ является "глубоко досадным и безответственным", заявил Блинкен.
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