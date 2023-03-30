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У Лаврова заявили, что США должны передавать РФ данные о ядерном оружии. Госдеп ответил

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 07:28
У Лаврова заявили, что США должны передавать РФ данные о ядерном оружии. Госдеп ответил - Фото
Ведант Патель (Фото: скриншот с видео)

В Государственном департаменте США отреагировали на слова заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что американцы обязаны передавать РФ данные о своем ядерном оружии, так как они не приостанавливали участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Ранее Рябков заявил, что "США не имеют права не передавать российской стороне информацию о наличии стратегических наступательных вооружений, для этого они должны либо приостановить своей участие в договоре, либо выйти из него".
На брифинге спикер Госдепа Ведант Патель сказал, что Россия показывает безрассудное поведение в отношение договора о СНВ. 

"Мы считаем, что Россия уже нарушает СНВ-3, но в целом США продолжат оценивать следующие шаги в отношении несоблюдения Россией СНВ-3. И мы рассмотрим дополнительные контрмеры, которые будут основаны на нашей стратегии по возвращению РФ к соблюдению", — сказал Патель.

Дипломат отметил, что договор укрепляет безопасность не только США, но и всего мира, в том числе и России.

СПРАВКА. СНВ-3, также известный как New START, был подписан на 10 лет в Праге весной 2010 года. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок его действия истек в 2021 году. 3 февраля 2021 года США и РФ продлили действие договора до 2026 года. Это последний из действующих между Москвой и Вашингтоном договоров о контроле ядерных вооружений.

СНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц и до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.
  • 21 февраля 2023 года Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
  • Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение.
  • Решение РФ является "глубоко досадным и безответственным", заявил Блинкен.

Читайте также: Путин приостановил ядерный договор с США. Пентагон: У России нет денег на гонку вооружений

Дмитро Гриниченко
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Сергей Рябков война госдеп ядерное оружие ведант патель
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