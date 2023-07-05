Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від застосування ядерної зброї проти України — FT

Глава КНР Сі Цзіньпін особисто застеріг диктатора Володимира Путіна від застосування ядерної зброї проти України під час візиту до Москви у березні 2022 року. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на західних та китайських чиновників.

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За словами офіційних осіб, Сі адресував Путіну особисте послання під час візиту до Москви, а відтоді представники Пекіна приватно взяли на себе відповідальність за те, що переконали диктатора відмовитися від погроз ядерною зброєю.

Старший радник китайського уряду заявив, що стримування Путіна від застосування ядерної зброї потрібне КНР для відновлення зіпсованих зв'язків із Європою.

Один колишній урядовець Китаю заявив, що Сі особисто сказав Путіну не застосовувати ядерну зброю, зазначивши, що позицію Пекіна проти її застосування було включено до "мирного плану" КНР.

Чиновники заявляють, що засудження застосування ядерної зброї у спільному комюніке Путіна та Сі майже напевно було додано на вимогу Китаю.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

6 червня самопроголошений глава тимчасово окупованої Росією території Чеченської Республіки Ічкерія Кадиров показав відео з новою технікою свого підрозділу Росгвардії "Ахмат". Частина показаних бронетранспортерів схожа на China Tiger китайської компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на що звернули увагу деякі ЗМІ.

У Китаї не визнають, що постачали Росії бронетехніку, і закликали журналістів висвітлювати інформацію "об'єктивно, чесно та професійно".

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