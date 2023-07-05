Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия против Украины — FT

Глава КНР Си Цзиньпин лично предостерег диктатора Владимира Путина от применения ядерного оружия против Украины во время визита в Москву в марте 2022 года. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на западных и китайских чиновников.

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По словам официальных лиц, Си адресовал Путину личное послание во время визита в Москву, а с тех пор представители Пекина в частном порядке взяли на себя ответственность за то, что убедили диктатора отказаться от угроз ядерным оружием.

Старший советник китайского правительства заявил, что сдерживание Путина от применения ядерного оружия нужно КНР для восстановления испорченных связей с Европой.

Один бывший правительственный чиновник Китая заявил, что Си лично сказал Путину не применять ядерное оружие, отметив, что позиции Пекина против его применения была включена в "мирный план" КНР.



Чиновники заявляют, что осуждение применение ядерного оружия в совместном коммюнике Путина и Си почти наверняка было добавлено по настоянию Китая.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

6 июня самопровозглашенный глава временно оккупированной Россией территории Чеченской Республики Ичкерия Кадыров показал видео с новой техникой своего подразделения Росгвардии "Ахмат". Часть показанных бронетранспортеров похожи на China Tiger китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на что обратили внимание некоторые СМИ.

В Китае не признают, что поставляли России бронетехнику, и призвали журналистов освещать информацию "объективно, честно и профессионально".

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