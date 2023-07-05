Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия против Украины — FT
Глава КНР Си Цзиньпин лично предостерег диктатора Владимира Путина от применения ядерного оружия против Украины во время визита в Москву в марте 2022 года. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на западных и китайских чиновников.
Старший советник китайского правительства заявил, что сдерживание Путина от применения ядерного оружия нужно КНР для восстановления испорченных связей с Европой.
Один бывший правительственный чиновник Китая заявил, что Си лично сказал Путину не применять ядерное оружие, отметив, что позиции Пекина против его применения была включена в "мирный план" КНР.
Чиновники заявляют, что осуждение применение ядерного оружия в совместном коммюнике Путина и Си почти наверняка было добавлено по настоянию Китая.
6 июня самопровозглашенный глава временно оккупированной Россией территории Чеченской Республики Ичкерия Кадыров показал видео с новой техникой своего подразделения Росгвардии "Ахмат". Часть показанных бронетранспортеров похожи на China Tiger китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на что обратили внимание некоторые СМИ.
В Китае не признают, что поставляли России бронетехнику, и призвали журналистов освещать информацию "объективно, честно и профессионально".
Президент Зеленский объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну.
Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место было свободным с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, и напомнил о "едином Китае".
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