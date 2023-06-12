В Китае не признают, что поставляли России броневики, которые "засветил" на видео Кадыров

В Китае не признают, что поставляли России бронетехнику, и призвали журналистов освещать информацию "объективно, честно и профессионально". Об этом сказал представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь в ходе брифинга 12 июня.

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Украинский журналист задал представителю МИД КНР вопрос по поводу "первого публичного свидетельства" поставок военной техники из Китая в РФ.

6 июня самопровозглашенный глава временно оккупированной Россией территории Чеченской Республики Ичкерия Кадыров показал видео с новой техникой своего подразделения Росгвардии "Ахмат". Часть показанных бронетранспортеров похожи на China Tiger китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на что обратили внимание некоторые СМИ.

Ван Вэньбинь в ответ на это сказал, что он "не знает, откуда берутся эти так называемые общедоступные доказательства".

"Наш давний принцип в вопросе об Украине заключается в том, чтобы всегда придерживаться объективной и справедливой позиции и быть приверженным продвижению мирных переговоров, а не разжигать борьбу или заливать поле боя оружием <...> Мы считаем, что для действительно ответственного СМИ репортажи всегда должны основываться на фактах и вестись объективно, честно и профессионально", – заявил Ван Вэньбинь.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Китай неоднократно заявлял, что не поставляет оружие "ни одному из участников" войны России против Украины, и считает военную помощь Запада Украине "разжиганием конфликта".

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