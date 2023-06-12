В Китае не признают, что поставляли России броневики, которые "засветил" на видео Кадыров
В Китае не признают, что поставляли России бронетехнику, и призвали журналистов освещать информацию "объективно, честно и профессионально". Об этом сказал представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь в ходе брифинга 12 июня.
Украинский журналист задал представителю МИД КНР вопрос по поводу "первого публичного свидетельства" поставок военной техники из Китая в РФ.
6 июня самопровозглашенный глава временно оккупированной Россией территории Чеченской Республики Ичкерия Кадыров показал видео с новой техникой своего подразделения Росгвардии "Ахмат". Часть показанных бронетранспортеров похожи на China Tiger китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на что обратили внимание некоторые СМИ.
Ван Вэньбинь в ответ на это сказал, что он "не знает, откуда берутся эти так называемые общедоступные доказательства".
"Наш давний принцип в вопросе об Украине заключается в том, чтобы всегда придерживаться объективной и справедливой позиции и быть приверженным продвижению мирных переговоров, а не разжигать борьбу или заливать поле боя оружием <...> Мы считаем, что для действительно ответственного СМИ репортажи всегда должны основываться на фактах и вестись объективно, честно и профессионально", – заявил Ван Вэньбинь.
Китай неоднократно заявлял, что не поставляет оружие "ни одному из участников" войны России против Украины, и считает военную помощь Запада Украине "разжиганием конфликта".
- На 15 мая 2023 года в Белом доме не видели, чтобы Китай поставлял оружие РФ.
- 19 мая сообщалось, что компания, связанная с главой террористов Группы Вагнера Пригожиным, в 2022-м закупила в Китае 20 000 касок.
- Советник главы ОП Подоляк считает, что после победы Украины кадыровцы вернутся в РФ и начнут "работать" по Москве.
- Кадыров и его приспешники получили подозрения в Украине. Он ответил СБУ, собрался "усмирять" мировое сообщество, говорит – Путин, дай приказ.
Комментарии