США не видят признаков того, что Китай поставляет оружие России – Белый дом

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в США не видят признаков того, что Китай поставлял оружие России. Также Соединенные Штаты не верят, что подобная военная поддержка РФ входит в интересы Китая. Об этом Кирби сказал во время дискуссии в Институте Маккейна в преддверии саммита G7.

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"Мы не видели, чтобы китайцы сделали такой шаг, чтобы предоставить смертоносные средства российским вооруженным силам… Мы не верим, что это в интересах Китая", – сказал представитель Белого дома.

Кирби отметил, что США не стремятся к конфликту с Китаем, поэтому нет причин для "перерастания этой напряженности в отношениях в какой-либо [другой] вид".

Он отметил, что именно поэтому США хотят сохранить открытыми линии связи между двумя государствами.

"Мы хотим снова собрать команды вместе... Президент Байден хочет вернуться к тому духу Бали [на саммите G7 в ноябре 2022 года]", – сказал Кирби.

12 мая 2023 года Кирби заявил, что США считают "серьезной проблемой" информацию о снабжении вооружений Южной Африкой в РФ.

15 мая в Белом доме сообщили, что видят больше признаков сотрудничества России и Ирана в сфере обороны: расширяют беспрецедентное оборонное партнерство.

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