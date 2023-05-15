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США не видят признаков того, что Китай поставляет оружие России – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 22:42
США не видят признаков того, что Китай поставляет оружие России – Белый дом - Фото
Джон Кирби (Фото: EPA)

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в США не видят признаков того, что Китай поставлял оружие России. Также Соединенные Штаты не верят, что подобная военная поддержка РФ входит в интересы Китая. Об этом Кирби сказал во время дискуссии в Институте Маккейна в преддверии саммита G7.

"Мы не видели, чтобы китайцы сделали такой шаг, чтобы предоставить смертоносные средства российским вооруженным силам… Мы не верим, что это в интересах Китая", – сказал представитель Белого дома.

Кирби отметил, что США не стремятся к конфликту с Китаем, поэтому нет причин для "перерастания этой напряженности в отношениях в какой-либо [другой] вид".

Он отметил, что именно поэтому США хотят сохранить открытыми линии связи между двумя государствами.

"Мы хотим снова собрать команды вместе... Президент Байден хочет вернуться к тому духу Бали [на саммите G7 в ноябре 2022 года]", – сказал Кирби.

  • 12 мая 2023 года Кирби заявил, что США считают "серьезной проблемой" информацию о снабжении вооружений Южной Африкой в РФ.
  • 15 мая в Белом доме сообщили, что видят больше признаков сотрудничества России и Ирана в сфере обороны: расширяют беспрецедентное оборонное партнерство.

Читайте также: У Байдена заявили, что США "сделали все возможное" для подготовки наступления Украины

Артём Джерипа
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