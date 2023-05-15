США видят все больше признаков сотрудничества России и Ирана в сфере обороны – Кирби

Соединенные Штаты видят все больше признаков того, что Россия и Иран расширяют беспрецедентное оборонное партнерство, которое помогает Москве продлить войну против Украины, а также создает угрозу для соседей Ирана. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, передает Reuters.

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По словам Кирби, в рамках сотрудничества Иран поставляет России ударные беспилотники, в том числе более 400 дронов с августа 2023 года.

"Речь идет о растущих оборонных отношениях, которые позволяют России убивать больше людей в Украине, а также позволяют Ирану накапливать военную технику и представлять большую угрозу для своих соседей", – сказал Кирби.

По его словам, дроны – это основная военная помощь, которую Иран предоставляет России, Москва стремится получать все более совершенные типы.

8 мая россияне атаковали Киев более 30 дронами-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона уничтожила все БПЛА.

В ночь на 13 мая российские оккупанты запустили по Украине 21 дрон-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона сбила 17 целей.

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