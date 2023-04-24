UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Иран поставил России более 300 000 снарядов и миллион патронов за полгода – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 16:06
Иран поставил России более 300 000 снарядов и миллион патронов за полгода – WSJ - Фото
Иранские снаряды (Фото: Sky News)

Иран поставил России за последние полгода более 300 000 артиллерийских снарядов и миллион патронов по Каспийскому морю. The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные официальные лица на Ближнем Востоке сообщает, что данные о поставках были переданы США.

По словам собеседников журналистов, последняя партия иранского оружия для России была отправлена в начале марта на борту российского грузового корабля "Расул Гамзатов". Источники сообщили, что тогда корабль якобы перевозил 1000 контейнеров с 2000 артиллерийских снарядов.

США и их союзники искали способы сорвать поставки оружия России из Ирана, пишет WSJ.

Однако, по словам официальных лиц США, чтобы поставить оружие в Россию, Иран преимущественно использовал грузовые самолеты, что делало вмешательство "практически невозможным".

  • 27 февраля 2023 года директор ЦРУ Бернс заявил, что Россия в обмен на ударные беспилотники и другое оружие предлагает помочь иранцам в их ракетной программе и рассматривает возможность предоставления Ирану истребителей.
  • 27 марта журналисты WSJ опубликовали материал, в котором говорится, что Россия поставляет Ирану кибероружие в обмен на беспилотники и боеприпасы.

Читайте также: Иран ведет тайные переговоры с РФ и Китаем, хочет приобрести ракетное топливо – Politico

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
патрон боеприпасы война Иран геополитика артиллерия военная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 