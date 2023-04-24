Иран поставил России более 300 000 снарядов и миллион патронов за полгода – WSJ

Иран поставил России за последние полгода более 300 000 артиллерийских снарядов и миллион патронов по Каспийскому морю. The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные официальные лица на Ближнем Востоке сообщает, что данные о поставках были переданы США.

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По словам собеседников журналистов, последняя партия иранского оружия для России была отправлена в начале марта на борту российского грузового корабля "Расул Гамзатов". Источники сообщили, что тогда корабль якобы перевозил 1000 контейнеров с 2000 артиллерийских снарядов.

США и их союзники искали способы сорвать поставки оружия России из Ирана, пишет WSJ.

Однако, по словам официальных лиц США, чтобы поставить оружие в Россию, Иран преимущественно использовал грузовые самолеты, что делало вмешательство "практически невозможным".

27 февраля 2023 года директор ЦРУ Бернс заявил, что Россия в обмен на ударные беспилотники и другое оружие предлагает помочь иранцам в их ракетной программе и рассматривает возможность предоставления Ирану истребителей.

27 марта журналисты WSJ опубликовали материал, в котором говорится, что Россия поставляет Ирану кибероружие в обмен на беспилотники и боеприпасы.

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Мілана Головань

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