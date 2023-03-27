Россия снабжает Иран кибероружием в обмен на беспилотники и боеприпасы – WSJ

Россия помогает Ирану получить расширенные возможности в цифровой сфере в обмен на снабжение беспилотников, танковых и артиллерийских снарядов, а также согласие предоставить ракеты малой дальности. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди официальных лиц США и Ирана.

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Кроме того, Тегеран стремится получить от России ударные вертолеты и реактивные истребители, а также помощь в программе ракет дальнего радиуса действия.

Издание пишет, что два года назад РФ и Иран подписали соглашение о кибер-сотрудничестве, которое, по словам аналитиков, было сосредоточено в основном на сетях киберзащиты. В прошлом Москва долго сопротивлялась обмену цифровыми наступательными возможностями с Ираном, опасаясь, что они будут проданы на черном рынке.

С начала полномасштабного вторжения в Украину, по данным источников WSJ, Россия предоставила Ирану средства связи и наблюдения, а также подслушивающие устройства, современные фотоустройства и детекторы лжи.

Москва, по всей вероятности, уже поделилась с Ираном более передовым программным обеспечением, которое позволит ему взламывать телефоны и компьютеры, пишет издание.

Правительство Ирана использовало интернет, чтобы подавить общенациональное движение протеста в прошлом году, замедлив веб-трафик в целевых областях, чтобы остановить распространение видео и общение среди протестующих. Власти также использовали цифровые инструменты слежения.

Согласно документам, опубликованным Citizen Lab, исследовательским центром Университета Торонто, российская PROTEI Ltd начала предоставлять программное обеспечение для интернет-цензуры иранскому поставщику мобильных услуг Ariantel.

27 февраля директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия в обмен на ударные беспилотники и другое оружие предлагает помочь иранцам в их ракетной программе и рассматривает возможность предоставления Ирану истребителей.

22 марта Минфин США ввел санкции против компаний и физлиц из Ирана и Турции за причастность к производству иранских баллистических ракет и дронов.

Вадим Ребрина

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