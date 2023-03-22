Турецкая компания помогала Ирану с производством дронов и попала под санкции США
Минфин США ввел санкции против компаний и физлиц из Ирана и Турции за причастность к производству иранских баллистических ракет и дронов.
Санкции Минфина США распространены на четыре юридических и три физических лица, которые принимали участие в закупке оборудования для производства в Иране беспилотников и вооружений.
Турецкий бизнесмен Мурат Бюкей, как считает Минфин США, способствовал поставкам в Иран товаров оборонного назначения, в том числе двигателей европейского производства для дронов через свои компании Ozon Spor Ve Hobi Urunleri (ныне закрыта) и Ozone Havacilik Ve Savunma Sanayi Ticaret Anonim Sirketi.
Под санкции попали также иранские компании Defense Technology and Science Research Center (DTSRC), Farazan Industrial Engineering и Selin Technic и их руководство.
Замминистра финансов США по вопросам противодействия терроризму и финансовой разведки Брайан Нельсон заявил, что "хорошо задокументированная передача Ираном дронов и традиционных вооружений... продолжает подрывать как региональную безопасность, так и глобальную стабильность".
Ранее Нельсон заявлял, что "Иран напрямую причастен к жертвам среди гражданского населения в результате использования Россией иранских дронов против Украины", и пообещал, что Соединенные Штаты "продолжат преследовать глобальные иранские сети закупок".
- 12 февраля 2023 года The Guardian писала, что Иран тайно переправляет в Россию новые типы усовершенствованных боевых беспилотников-бомбардировщиков большой дальности.
- 14 февраля китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает Иран в противостоянии с США и западными странами.
- 15 февраля ЕС ввел очередные санкции против Ирана.
- 27 февраля директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия в обмен на ударные беспилотники и другое оружие предлагает помочь иранцам в их ракетной программе и рассматривает возможность предоставления Ирану истребителей.
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