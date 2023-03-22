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Турецкая компания помогала Ирану с производством дронов и попала под санкции США

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 17:36
Турецкая компания помогала Ирану с производством дронов и попала под санкции США - Фото
Мурат Бюкей (Фото - Facebook Murat Bükey)

Минфин США ввел санкции против компаний и физлиц из Ирана и Турции за причастность к производству иранских баллистических ракет и дронов. 

Санкции Минфина США распространены на четыре юридических и три физических лица, которые принимали участие в закупке оборудования для производства в Иране беспилотников и вооружений. 

Турецкий бизнесмен Мурат Бюкей, как считает Минфин США, способствовал поставкам в Иран товаров оборонного назначения, в том числе двигателей европейского производства для дронов через свои компании Ozon Spor Ve Hobi Urunleri (ныне закрыта) и Ozone Havacilik Ve Savunma Sanayi Ticaret Anonim Sirketi.  

Под санкции попали также иранские компании Defense Technology and Science Research Center (DTSRC), Farazan Industrial Engineering и Selin Technic и их руководство.

Замминистра финансов США по вопросам противодействия терроризму и финансовой разведки Брайан Нельсон заявил, что "хорошо задокументированная передача Ираном дронов и традиционных вооружений... продолжает подрывать как региональную безопасность, так и глобальную стабильность". 

Ранее Нельсон заявлял, что "Иран напрямую причастен к жертвам среди гражданского населения в результате использования Россией иранских дронов против Украины", и пообещал, что Соединенные Штаты "продолжат преследовать глобальные иранские сети закупок".

Сергій Бережний
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Минфин США санкции Иран Турция иранские дроны-камикадзе Мурат Букей
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