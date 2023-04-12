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Иран ведет тайные переговоры с РФ и Китаем, хочет приобрести ракетное топливо – Politico

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 14:26
Иран ведет тайные переговоры с РФ и Китаем, хочет приобрести ракетное топливо – Politico - Фото
Иранские ракеты Zolfaghar (Фото: ЕРА)

Анонимные дипломатические источники, на которые ссылается издание Politico, говорят, что Иран якобы ведет тайные переговоры с Россией и Китаем касательно приобретения топлива для баллистических ракет. Собеседники издания предполагают, что в случае заключения соглашения иранские ракеты могут быть использованы Россией против Украины.

По данным источников, Тегеран провел параллельные переговоры с должностными лицами и подконтрольными правительствам организациями обеих стран, в том числе с российским государственным производителем химикатов ФКП "Анозит".

Иран якобы обсуждал приобретение "большого количества" перхлората аммония, который является основным ингредиентом твердого топлива для ракет. Это нарушение санкций ООН, отмечают журналисты.

По словам дипломатов, ознакомленных с этим вопросом, если Иран получит необходимое, некоторые из иранских ракет могут использоваться в войне против Украины.

Источники издания также назвали имя инициатора переговоров. Они сказали, что это Саджад Ахадзаде – иранский дипломат, который является "советником по вопросам технологий" Тегерана в Китае и в регионе в целом. Какие именно китайские компании участвуют в переговорах, неизвестно, равно как и неизвестно количество перхлората аммония, который хочет приобрести Иран.

Однако, по мнению дипломатов, этого "неизвестного" количества хватит для того, чтобы создать тысячи ракет, в том числе Zolfaghar, которая имеет дальность полета 700 км и использовалась как Ираном, так и его марионетками на Ближнем Востоке в последние годы.

СПРАВКА. Перхлорат аммония является ключевым компонентом твердого ракетного топлива, часто используемого в военных целях благодаря своей надежности и длительному сроку хранения. Большинство иранских баллистических ракет высокой точности и малой дальности используют твердотопливные двигатели. По словам аналитиков, Иран также использует это топливо для разработки ракет большей дальности под прикрытием своих космических программ.
  • 27 марта 2023 года журналисты WSJ опубликовали материал, в котором говорится, что Россия поставляет Ирану кибероружие в обмен на беспилотники и боеприпасы.

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Мілана Головань
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Китай война Иран геополитика топливо ракета
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