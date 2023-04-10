Российский Аэрофлот из-за санкций впервые отправил свой самолет на ремонт в Иран – росСМИ

Крупнейшая российская авиакомпания Аэрофлот на фоне западных санкций и, как следствие, дефицита запчастей, впервые отправила свой самолет на ремонт в Иран. Об этом сообщает российское пропагандистское издание РБК со ссылкой на представителя перевозчика.

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По данным издания, речь идет о самолете Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700.

5 апреля 2023 года он совершил перелет в Тегеран, где сотрудники крупнейшей иранской авиакомпании Mahan Air должны заняться его техобслуживанием, сообщил представитель Аэрофлота.

Источники РБК отметили, что Аэрофлот якобы несколько месяцев обсуждал возможность техобслуживания в Иране. Ранее самолеты перевозчика обслуживали другие компании, например гонконгская HAECO, но из-за санкций ремонтные услуги и поставки запчастей российским авиакомпаниям прекратились.

7 апреля 2022 года США ввели санкции против Аэрофлота.

21 июня российская авиакомпания Azur Air из-за отсутствия запчастей остановила эксплуатацию примерно половины оставшихся в ее распоряжении самолетов после введения санкций.

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Мілана Головань

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