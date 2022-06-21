Российская авиакомпания наполовину сокращает самолетный парк – нет запчастей

Российская авиакомпания Azur Air из-за отсутствия запчастей приостанавливает эксплуатацию примерно половины самолетов, которые остались в ее распоряжении после введения санкций. Об этом сообщают российские пропагандистские медиа.

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Интерфакс приводит выдержки из письма гендиректора компании Евгения Королева к сотрудникам, в котором сказано, что это вынужденное решение, чтобы обеспечить максимальную безопасность полетов на период, пока компания ищет новые каналы поставок запчастей.

Azur Air останавливает эксплуатацию 10 из 22 своих самолетов.

Компания специализируется на чартерных рейсах по заказам туроператоров. По данным Росавиации, это восьмая по объемам пассажиропотока авиакомпания РФ по итогам 2021 года. До введения санкций в ее распоряжении было 35 Boeing.