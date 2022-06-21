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Российская авиакомпания наполовину сокращает самолетный парк – нет запчастей

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 06:35
Российская авиакомпания наполовину сокращает самолетный парк – нет запчастей - Фото
Иллюстративное фото (Фото - Facebook Azur Air)

Российская авиакомпания Azur Air из-за отсутствия запчастей приостанавливает эксплуатацию примерно половины самолетов, которые остались в ее распоряжении после введения санкций. Об этом сообщают российские пропагандистские медиа.

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Интерфакс приводит выдержки из письма гендиректора компании Евгения Королева к сотрудникам, в котором сказано, что это вынужденное решение, чтобы обеспечить максимальную безопасность полетов на период, пока компания ищет новые каналы поставок запчастей.   

Azur Air останавливает эксплуатацию 10 из 22 своих самолетов. 

Компания специализируется на чартерных рейсах по заказам туроператоров. По данным Росавиации, это восьмая по объемам пассажиропотока авиакомпания РФ по итогам 2021 года. До введения санкций в ее распоряжении было 35 Boeing.

  • 7 апреля США ужесточили санкции против российских авиакомпаний Аэрофлот, Azur Air и UTair за то, что они нарушили фактический запрет на использование изготовленных в Америке самолетов. 
Сергей Бережной
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Azur Air санкции авиакомпания
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