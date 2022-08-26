Кадыров и командиры-кадыровцы получили подозрения от СБУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров и двое его ближайших подельников получили от Службы безопасности Украины подозрения по трем статьям Уголовного кодекса. Об этом пишет пресс-центр СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Служба пишет, что собраны "безоговорочные доказательства военных преступлений" со стороны:

→ Рамзана Кадырова, главы Чечни;

→ Даниила Мартынова, замначальника управления федеральной службы войск нацгвардии РФ по Чечне;

→ Хусейна Межидова, командира тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона "Юг" 46-й отдельной бригады оперативного назначения северо-кавказского округа войск нацгвардии РФ.

В феврале-марте 2022 года Кадыров "лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений в Украине, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей", пишет СБУ.

Читайте также: В зверствах в Буче участвовали спецназ Росгвардии и кадыровские подразделения – Reuters

Мартынов в прошлом был спецназовцем ФСБ, а сейчас отвечает за подготовку личной охраны Кадырова после того, как тот отказался от охраны ФСБ. 5 марта он лично руководил захватом психоневрологического интерната с гериатрическим отделением в Бородянке. По его приказам:

→ были взяты в заложники почти 500 человек (пациенты диспансера, персонал и местные жители), среди которых – более сотни лежачих больных;

→ подходы к зданию были заминированы, а сам интернат превращен в огневую позицию оккупантов.

По приказу Межидова с 25 февраля по 13 марта произошел захват в заложники и содержание в подвалах многоэтажек почти 200 жителей Гостомеля. Среди пострадавших там – женщины, пожилые люди и несовершеннолетние дети.

Тех из пленных, кто, не выдержав нечеловеческих условий содержания в сырости, холоде, с нехваткой воды, еды и медикаментов, умирал, "хоронили" здесь же, вблизи дома.

Оба командира-кадыровцам обвиняются в:

→ захвате гражданских лиц;

→ нарушении правил обращения с гражданским населением;

→ использовании граждансикх в качестве "живого щита".

Межидов также обвиняется в ограблении мирных жителей и различных объектов.

Читайте также: В Чечне имамы вербуют на войну против Украины прямо во время проповеди – The Insider

Кадырову объявлено о подозрении по таким статьям:

→ планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны (ч. 2 ст. 437);

→ совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, приведших к гибели людей и других тяжких последствий (ч. 3 ст. 110);

→ оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, оправдание, признание правомерной временной оккупации части территории Украины, а также глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году (ч. 3 ст. 436-2).

Мартынов и Межидов обвиняются в нарушении законов и обычаев войны, жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением (ч. 1 ст. 438).

В мае в Чечне приостановили набор кадыровцев на войну против Украины.

12 августа ОГП заочно сообщил подозрение соратнику Кадырова Анзору Бисаеву, который похитил и пытал несовершеннолетнего в период оккупации Киевской области.

25 августа СБУ объявила подозрение соратнику Кадырова – "секретарю Совбеза Чеченской республики" Апти Алаудинову.

В августа разведка сообщила, что в Чечне растет недовольство Кадыровым из-за отправки мужчин на войну в Украину.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.