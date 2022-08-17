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В Чечне растет недовольство Кадыровым из-за отправки мужчин на войну в Украину — разведка

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 11:23
В Чечне растет недовольство Кадыровым из-за отправки мужчин на войну в Украину — разведка - Фото
Владимир Путин и Рамзан Кадыров (Фото: EPA)

В Чечне растет недовольство главой республики Рамзаном Кадыровым, который отправляет местных мужчин на войну против Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что в Чечне продолжается формирование и подготовка четырех батальонов для отправки на войну в Украине. Значительную часть "добровольцев" составляют похищенные местные молодые мужчины, преимущественно из сельской местности.

Под угрозой уголовного преследования по сфабрикованным обвинениям или под пытками их принуждают подписывать контракт для участия в войне против Украины. 

Отмечается, что практика похищения мужчин для пополнения "добровольческих" подразделений порождает волну недовольства среди жителей Чечни. Местные возмущены тем, что Кадыров отправляет мусульман на "чужую войну двух христианских народов", такая политика главы республики воспринимается как предательство мусульман, подчеркивают в ГУР. 

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Дмитрий Гриниченко
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Рамзан Кадыров война разведка чечня
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