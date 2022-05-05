В зверствах в Буче участвовали спецназ Росгвардии и кадыровские подразделения – Reuters

В оккупации Бучи участвовали 76 гвардейская десантно-штурмовая дивизия из Пскова, центр специального назначения Росгвардии "Витязь" и как минимум три чеченских подразделения, связанные с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом говорится в расследовании, проведенном агентством Reuters.

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Журналисты агентства провели в Буче три недели. Они опросили более 90 жителей; изучили предоставленные ими фото- и видеодоказательства; документы, оставленные россиянами; сообщения в соцсетях и разведывательную информацию из открытых источников.

Журналисты установили, что с 22 по 31 марта в Буче находились военные центра специального назначения Росгвардии "Витязь". Директор Росгвардии – Виктор Золотов, бывший телохранитель диктатора Владимира Путина, который подчиняется ему непосредственно.

Также в городе зафиксированы военнослужащие 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова. В 2014 году Путин наградил дивизию за выполнение боевых задач на востоке Украины.

Кроме того, в Буче находились по крайней мере три чеченских подразделения, связанные с Кадыровым. Свидетели рассказали, что видели чеченские войска в городе.

По словам одной из жительниц Бучи Ирины Абрамовой, чеченские солдаты выстрелом в висок убили ее мужа Олега. Перед этим они подожгли их дом.

"По словам Абрамовой, солдаты заставили Олега встать на колени. Потом ему выстрелили в висок. Кровь еще пульсировала из раны, когда Ирина подошла к телу мужа. "Убейте и меня", — крикнула она солдатам", – говорится в расследовании.

Когда в конце марта российские войска отступили, тело Олега было одним из более чем десятка, оставленных на улице Яблонской. В апреле Ирина с отцом похоронили его на семейном участке в Буче.

Ни Золотов, ни чеченские власти не захотели комментировать агентству эту информацию.

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Вадим Ребрина

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