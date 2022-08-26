Кадыров ответил СБУ и собрался "усмирять" мировое сообщество. Говорит – Путин, дай приказ

Получивший от Службы безопасности Украины подозрение по трем статьям Уголовного кодекса глава Чечни Рамзан Кадыров предложил "определиться, куда нам явиться, мы с удовольствием приедем", а также посетовал, что российский диктатор Владимир Путин "не дает команду" кадыровцам "забрать Киев". Он заявил это в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Подельник лидера российских оккупантов в полномасштабной войне против Украины заявил, что "участвовал, участвую и буду участвовать в специальной военной операции" *.

"Я бы давно забрал бы Киев, и Зеленский, и тому подобные были бы в подвале уже на допросах. Так что благодари Путина за то, что он нам не разрешает забрать Киев", – сказал Кадыров и назвал СБУ "пешками азовцев".

Читайте также: Дроны Bayraktar россиянам не продадут: Не может быть и речи. Мы с Украиной

Глава Чечни уверяет на аудио, что у России "есть такие решения, чтобы уже идти на Европу", и что он только "ждет приказа" Путина, "чтобы закончить спецоперацию и не затягивать ее", а затем "без проблем усмирить 15% мирового сообщества".

* – "Специальной военной операцией" пропаганда Кремля называет полномасштабную войну на уничтожение Украины и украинского народа.

Армия России с начала полномасштабной войны против Украины потеряла 46 250 военных.

Разведка Британии заявила 26 августа, что глава МО РФ Шойгу соврал, когда объяснял замедление армии России.

Группу жителей Киевской области подозревают в помощи россиянам во время оккупации Бучи.

Читайте также: Зачем Путин увеличивает армию: поводы и ожидания от Запада от аналитика команды Резникова

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.