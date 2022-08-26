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Кадыров ответил СБУ и собрался "усмирять" мировое сообщество. Говорит – Путин, дай приказ

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 16:06
Кадыров ответил СБУ и собрался
Владимир Путин и Рамзан Кадыров (фото - ЕРА)

Получивший от Службы безопасности Украины подозрение по трем статьям Уголовного кодекса глава Чечни Рамзан Кадыров предложил "определиться, куда нам явиться, мы с удовольствием приедем", а также посетовал, что российский диктатор Владимир Путин "не дает команду" кадыровцам "забрать Киев". Он заявил это в Telegram.

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Подельник лидера российских оккупантов в полномасштабной войне против Украины заявил, что "участвовал, участвую и буду участвовать в специальной военной операции" *.

"Я бы давно забрал бы Киев, и Зеленский, и тому подобные были бы в подвале уже на допросах. Так что благодари Путина за то, что он нам не разрешает забрать Киев", – сказал Кадыров и назвал СБУ "пешками азовцев".

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Глава Чечни уверяет на аудио, что у России "есть такие решения, чтобы уже идти на Европу", и что он только "ждет приказа" Путина, "чтобы закончить спецоперацию и не затягивать ее", а затем "без проблем усмирить 15% мирового сообщества".

* – "Специальной военной операцией" пропаганда Кремля называет полномасштабную войну на уничтожение Украины и украинского народа.

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Евгений Пилипенко
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Рамзан Кадыров война угроза подозрение чечня кадыровцы
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