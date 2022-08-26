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Шойгу соврал, когда объяснял замедление армии России – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 08:40
Шойгу соврал, когда объяснял замедление армии России – разведка Британии - Фото
Сергей Шойгу (фото - ЕРА)

Армия России застопорилась из-за ожесточенного сопротивления Украины и низкой эффективности своих войск. Так разведка Великобритании прокомментировала слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, который утверждает, что Росси якобы специально "замедлила" темпы наступления для сохранения жизней мирного населения.

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Британцы говорят, что слова Шойгу – "почти наверняка дезинформация". По оценке разведчиков, РФ замедлилась из-за сопротивления Украины и плохой эффективности своих войск.

Армия России неоднократно срывала оперативные сроки, запланированные Шойгу, отмечают в ведомстве. К тому же за медленное продвижение минимум шесть российских генералов были уволены Шойгу и российским диктатором Владимиром Путиным.

Британцы также напомнили, что Россия ракетным ударом убила минимум 25 мирных жителей на ж/д станции Чаплино. Удар был нанесен в день, когда Шойгу рассказывал о замедлении наступления якобы для сохранения жизней гражданских.

По оценке разведчиков, это доказывает, что на самом деле Россия готова наносить сопутствующий ущерб гражданским при ракетных или артиллерийских ударах.

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Марк Сировой
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замедление война наступление армия рф сергей шойгу разведка Британии чаплино
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