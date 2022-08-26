Шойгу соврал, когда объяснял замедление армии России – разведка Британии

Армия России застопорилась из-за ожесточенного сопротивления Украины и низкой эффективности своих войск. Так разведка Великобритании прокомментировала слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, который утверждает, что Росси якобы специально "замедлила" темпы наступления для сохранения жизней мирного населения.

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Британцы говорят, что слова Шойгу – "почти наверняка дезинформация". По оценке разведчиков, РФ замедлилась из-за сопротивления Украины и плохой эффективности своих войск.

Армия России неоднократно срывала оперативные сроки, запланированные Шойгу, отмечают в ведомстве. К тому же за медленное продвижение минимум шесть российских генералов были уволены Шойгу и российским диктатором Владимиром Путиным.

Британцы также напомнили, что Россия ракетным ударом убила минимум 25 мирных жителей на ж/д станции Чаплино. Удар был нанесен в день, когда Шойгу рассказывал о замедлении наступления якобы для сохранения жизней гражданских.

По оценке разведчиков, это доказывает, что на самом деле Россия готова наносить сопутствующий ущерб гражданским при ракетных или артиллерийских ударах.

По данным WP, 24 февраля Шойгу дважды предлагал капитулировать министру обороны Алексею Резникову. Украинский министр в ответ предложил капитулировать России.

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Марк Сировой

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