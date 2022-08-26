Армия РФ потеряла еще 400 военных: больше всего оккупантов уничтожено на Донбассе – сводка
Армия России за 25 августа потеряла 400 военных, семь танков и три артиллерийские системы. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожены 46 250 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Украинские защитники 25 августа нанесли наибольшие потери армии России на Донецком направлении. С 24 февраля по утро 26 августа оккупанты потеряли:
личного состава – около 46 250 (+400) человек ликвидировано,
танков – 1936 (+7),
боевых бронированных машин – 4251 (+6),
артиллерийских систем – 1040 (+3),
РСЗО – 272 (0),
средств ПВО – 148 (0),
самолетов – 234 (0),
вертолетов – 202 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 834 (+6),
крылатых ракет – 196 (0),
кораблей/катеров – 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 3162 (+2),
спецтехники – 99 (0).
- По данным Генштаба, 25 августа россияне пытались наступать только под Бахмутом, а на юге встали в оборону.
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