Армия РФ потеряла еще 400 военных: больше всего оккупантов уничтожено на Донбассе – сводка

Армия России за 25 августа потеряла 400 военных, семь танков и три артиллерийские системы. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожены 46 250 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Украинские защитники 25 августа нанесли наибольшие потери армии России на Донецком направлении. С 24 февраля по утро 26 августа оккупанты потеряли:

личного состава – около 46 250 (+400) человек ликвидировано,

танков – 1936 (+7),

боевых бронированных машин – 4251 (+6),

артиллерийских систем – 1040 (+3),

РСЗО – 272 (0),

средств ПВО – 148 (0),

самолетов – 234 (0),

вертолетов – 202 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 834 (+6),

крылатых ракет – 196 (0),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3162 (+2),

спецтехники – 99 (0).

По данным Генштаба, 25 августа россияне пытались наступать только под Бахмутом, а на юге встали в оборону.

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Марк Сировой

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