Генштаб: Россияне пытались наступать только под Бахмутом, на юге — встали в оборону

Российские оккупанты пытались безуспешно наступать в районе Бахмута, на южном направлении армия РФ стоит в обороне. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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На Бахмутском направлении противник обстреливал Бахмут, Бахмутское, Веселую Долину, Майорск, Зайцево, Соледар, Белогоровку и Яковлевку. Россияне вели наступательный бой в районе Соледара, Бахмута и Кодемы, но не имели успеха.

На Южнобугском направлении противник сосредоточил усилия на недопущении продвижения украинских сил, а также принимает меры для пополнения потерь. Армия РФ обстреливала гражданскую и военную инфраструктуру в районах Николаева, Александровки и еще 20 населенных пунктов.

На других направлениях противник вел артиллерийские обстрелы и наносил авиаудары, однако активных наступательных действий не предпринимал.

Дмитрий Гриниченко

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