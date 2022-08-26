Генштаб: Россияне пытались наступать только под Бахмутом, на юге — встали в оборону
Российские оккупанты пытались безуспешно наступать в районе Бахмута, на южном направлении армия РФ стоит в обороне. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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На Бахмутском направлении противник обстреливал Бахмут, Бахмутское, Веселую Долину, Майорск, Зайцево, Соледар, Белогоровку и Яковлевку. Россияне вели наступательный бой в районе Соледара, Бахмута и Кодемы, но не имели успеха.
На Южнобугском направлении противник сосредоточил усилия на недопущении продвижения украинских сил, а также принимает меры для пополнения потерь. Армия РФ обстреливала гражданскую и военную инфраструктуру в районах Николаева, Александровки и еще 20 населенных пунктов.
- 24 августа украинская авиация нанесла удары по российской ПВО в Новой Каховке, а ракетно-артиллерийские войска – по мосту.
- В ОК "Юг" сообщали, что ВСУ продолжают контрнаступательные действия на юге, однако без "подъема войска и марша по степям".
- 25 августа российские оккупанты пытались вести наступательные действия под Харьковом, Николаевом и на Донбассе. Успеха не имели.
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