UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Россияне пытались наступать только под Бахмутом, на юге — встали в оборону

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 07:24
Генштаб: Россияне пытались наступать только под Бахмутом, на юге — встали в оборону - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты пытались безуспешно наступать в районе Бахмута, на южном направлении армия РФ стоит в обороне. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На Бахмутском направлении противник обстреливал Бахмут, Бахмутское, Веселую Долину, Майорск, Зайцево, Соледар, Белогоровку и Яковлевку. Россияне вели наступательный бой в районе Соледара, Бахмута и Кодемы, но не имели успеха. 

Фронт в районе Бахмута и Соледара (Карта: deepstatemap.live)

На Южнобугском направлении противник сосредоточил усилия на недопущении продвижения украинских сил, а также принимает меры для пополнения потерь. Армия РФ обстреливала гражданскую и военную инфраструктуру в районах Николаева, Александровки и еще 20 населенных пунктов. 

Фронт на южном направлении (Карта: deepstatemap.live)
На других направлениях противник вел артиллерийские обстрелы и наносил авиаудары, однако активных наступательных действий не предпринимал. 

Читайте также: 13 артиллеристов, которые удержали Киев. Рассказ Героя Украины Василия Боечко

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс генштаб юг Украины
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 