Оккупанты пытались наступать на трех направлениях, успеха не имели – Генштаб

25 августа российские оккупанты пытались вести наступательные действия под Харьковом, Николаевом и на Донбассе. Успеха не имели. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00.

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На Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей остаются российские войска для сковывания действий Сил обороны.

Враг стрелял из артиллерии по Черниговской и Сумской областям. Вел воздушную разведку приграничных районов БПЛА.

В Харьковском направлении оккупанты вели огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Одноробовки, Цуповки, Прудянки, Базалиевки, Циркунов, Петровки, Больших Проходов, Питомника, Ивановки, Коробочкино, Слобожанского и Чепеля. Под удары авиации противника попали районы Питомника, Пришиба и Залимана.

Враг предпринял неудачную попытку наступательных действий возле Петровки, понес потери и отошел. Поддерживает высокую интенсивность разведки БПЛА.

На Славянском направлении противник задействовал танки, ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов вблизи Большой Камышевахи, Краснополья, Новой Дмитровки, Долины и Дубровного.

Силы обороны отразили попытку наступления подразделений врага неподалеку от Долины и Дмитровки.

На Краматорском направлении обстрелам со стороны оккупантов подверглись районы Спирного, Звановки, Северска и Пришиба. Враг пытался улучшить тактическое положение у Старого Каравана, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении враг продолжал обстрелы территорий вблизи Бахмута, Веселой Долины, Зайцево и Кодемы. Удары авиации противника подверглись районы Соледара, Зайцево, Кодемы и Яковлевки.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались продвинуться у Кодемы и Бахмутского, понесли потери и отступили.

На Авдеевском направлении противник ударами авиации, огнем танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня пытался оттеснить ВСУ, поразить важные объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Первомайского, Водяного, Железного и Александрополя.

Враг пытался прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Первомайское, получил жесткий отпор и отошел.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы возле Павловки, Елизаветовки и Новомихайловки. Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Владимировки, Угледара и Павловки.

На Запорожском направлении противник совершал обстрелы позиций ВСУ вблизи Гуляйпольского, Орехова, Железнодорожного, Шевченко и Ольговского. Удары авиации – вблизи Орехова, Гуляйпольского, Щербаков и Малых Щербаков.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивал усилия на удержании занимаемых позиций и огневом поражении ВСУ. Продолжил обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль линии соприкосновения. Нанес авиаудар неподалеку от Белой Криницы.

Оккупанты пытались провести разведку боем в районе населенного пункта Благодатное, понесли потери и отошли. Попытка наступления противника в Таврическом районе под огнем украинских воинов захлебнулась, и оккупанты отступили.

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Наталия Медведева

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