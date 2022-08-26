"Украина не будет завоевана". В Госдепе отреагировали на решение Путина увеличить армию

Россия потерпела неудачу в Украине и не завоюет ее, поддержка США Киева – непоколебима. Об этом заявил первый заместитель спикера бюро Госдепа по международным связям с общественностью Ведант Патель.

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Его спросили, как США расценивают указ российского диктатора Владимира Путина об увеличении армии РФ с точки зрения намерений Кремля в регионе и последствий для Украины.

Патель ответил, что США 31 год поддерживают независимый украинский народ и продолжат это делать, когда он отстаивает свою свободу и независимость. Поддержка Украины – непоколебима, заверил чиновник.

"Путин решил завоевать другую страну. И он потерпел неудачу в достижении этой цели. Украина не была и не будет завоевана. Она останется суверенной и независимой", – заявил Патель.

Представитель Госдепа также отметил, что переговоры России с Украиной зашли в тупик не потому, что Киев отвернулся от дипломатии. Они в тупике, поскольку РФ продолжает войну, считает Патель.

25 августа Путин подписал указ об увеличении штатной численности армии РФ с 2023 года до 2,04 млн человек. Это число включает и невоенный персонал.

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Марк Сировой

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