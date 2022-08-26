UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Украина не будет завоевана". В Госдепе отреагировали на решение Путина увеличить армию

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 07:05
Ведант Патель (скриншот видео The Democrats)

Россия потерпела неудачу в Украине и не завоюет ее, поддержка США Киева – непоколебима. Об этом заявил первый заместитель спикера бюро Госдепа по международным связям с общественностью Ведант Патель.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Его спросили, как США расценивают указ российского диктатора Владимира Путина об увеличении армии РФ с точки зрения намерений Кремля в регионе и последствий для Украины.

Патель ответил, что США 31 год поддерживают независимый украинский народ и продолжат это делать, когда он отстаивает свою свободу и независимость. Поддержка Украины – непоколебима, заверил чиновник.

"Путин решил завоевать другую страну. И он потерпел неудачу в достижении этой цели. Украина не была и не будет завоевана. Она останется суверенной и независимой", – заявил Патель.

Представитель Госдепа также отметил, что переговоры России с Украиной зашли в тупик не потому, что Киев отвернулся от дипломатии. Они в тупике, поскольку РФ продолжает войну, считает Патель.

Читайте также: "Сломать стратегию Путина". США дают рекордную военную помощь для ВСУ будущего: что в ней

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин госдеп армия рф войска россии ведант патель
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 