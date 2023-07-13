Байден: Немає підстав очікувати, що Путін застосує ядерну зброю, "хоча як знати"

Президент США Джо Байден не вважає, що російський диктатор Володимир Путін розгортатиме для застосування ядерну зброю. Про це він сказав на пресконференції в Гельсінкі, пише CNN.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

На думку Байдена, Путіну зараз не до нагнітання ядерної ескалації, оскільки він намагається відновити контроль після спроб збройного заколоту найманців терористичного угруповання Вагнера.

"Я не думаю, що є якась реальна перспектива — хоча як знати — того, що Путін застосує ядерну зброю. Не тільки Захід, а й Китай, і решта світу сказали: "Не ходи в цей бік", — сказав Байден.

5 липня "близькі до Кремля" джерела заявили Financial Times, що Путін нібито вирішив не застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України

21 лютого 2023 року російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ "зупиняє" свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння і готується до проведення випробувань ядерної зброї.

9 червня Путін заявив, що РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі у липні, коли будуть готові сховища для неї, писало Reuters.

14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.