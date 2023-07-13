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Байден: Немає підстав очікувати, що Путін застосує ядерну зброю, "хоча як знати"

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 19:56
Байден: Немає підстав очікувати, що Путін застосує ядерну зброю,
Джо Байден (Фото - EPA)

Президент США Джо Байден не вважає, що російський диктатор Володимир Путін розгортатиме для застосування ядерну зброю. Про це він сказав на пресконференції в Гельсінкі, пише CNN.

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На думку Байдена, Путіну зараз не до нагнітання ядерної ескалації, оскільки він намагається відновити контроль після спроб збройного заколоту найманців терористичного угруповання Вагнера.

"Я не думаю, що є якась реальна перспектива — хоча як знати — того, що Путін застосує ядерну зброю. Не тільки Захід, а й Китай, і решта світу сказали: "Не ходи в цей бік", — сказав Байден.

5 липня "близькі до Кремля" джерела заявили Financial Times, що Путін нібито вирішив не застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України

  • 21 лютого 2023 року російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ "зупиняє" свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння і готується до проведення випробувань ядерної зброї.
  • 9 червня Путін заявив, що РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі у липні, коли будуть готові сховища для неї, писало Reuters.
  • 14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії.
Сергій Бережний
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