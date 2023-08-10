Дуда відповів, чи застосує Путін ядерну зброю: Росія не вдасться, скоріше аварія на АЕС
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Росія не застосовуватиме ядерну зброю на війні проти України. Польський лідер бачить більшу загрозу у ядерних аваріях на українських атомних електростанціях, розповів він в інтерв'ю The Washinghton Post.
Журналіст запитав, чи хвилюється польський президент, що російський диктатор Володимир Путін справді застосує ядерну зброю.
"Ні, я думаю, що Росія не буде вдаватися до застосування ядерної зброї в Україні. Це не тільки тому, що Володимир Путін не буде її використовувати. Я вважаю, що ядерний арсенал у Росії перебуває під колективним контролем багатьох людей — і що це не лише на власний розсуд виключно Володимира Путіна. Тому для ухвалення рішення потрібно більше, ніж одна людина", – відповів Дуда.
Президент Польщі зазначив, що його набагато більше хвилюють потенційні проблеми з атомними електростанціями в Україні.
"Я боюся, що більш ймовірно, що може статися щось схоже на ядерну аварію. Бо на мій погляд, на моє переконання тут, загроза вибуху [на АЕС] набагато більша, ніж у випадку застосування ядерної зброї", – пояснив він.
Дуда нагадав, що він пережив вибух на Чорнобильській АЕС у 1989 році, коли атомна станція вибухнула, перебуваючи "під контролем Росії".
- 13 липня президент США Байден заявив, що він не думає, що є "якась реальна перспектива" застосування Путіним ядерної зброї.
- 19 липня Головне управління розвідки повідомило, що РФ готує нові провокації із застосуванням важкого озброєння на Запорізькій АЕС.
- 10 серпня пресслужба "Енергоатому" написала, що ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії, їй може загрожувати блекаут.
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