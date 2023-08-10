Дуда відповів, чи застосує Путін ядерну зброю: Росія не вдасться, скоріше аварія на АЕС

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Росія не застосовуватиме ядерну зброю на війні проти України. Польський лідер бачить більшу загрозу у ядерних аваріях на українських атомних електростанціях, розповів він в інтерв'ю The Washinghton Post.

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Журналіст запитав, чи хвилюється польський президент, що російський диктатор Володимир Путін справді застосує ядерну зброю.

"Ні, я думаю, що Росія не буде вдаватися до застосування ядерної зброї в Україні. Це не тільки тому, що Володимир Путін не буде її використовувати. Я вважаю, що ядерний арсенал у Росії перебуває під колективним контролем багатьох людей — і що це не лише на власний розсуд виключно Володимира Путіна. Тому для ухвалення рішення потрібно більше, ніж одна людина", – відповів Дуда.

Президент Польщі зазначив, що його набагато більше хвилюють потенційні проблеми з атомними електростанціями в Україні.

"Я боюся, що більш ймовірно, що може статися щось схоже на ядерну аварію. Бо на мій погляд, на моє переконання тут, загроза вибуху [на АЕС] набагато більша, ніж у випадку застосування ядерної зброї", – пояснив він.

Дуда нагадав, що він пережив вибух на Чорнобильській АЕС у 1989 році, коли атомна станція вибухнула, перебуваючи "під контролем Росії".

13 липня президент США Байден заявив, що він не думає, що є "якась реальна перспектива" застосування Путіним ядерної зброї.

19 липня Головне управління розвідки повідомило, що РФ готує нові провокації із застосуванням важкого озброєння на Запорізькій АЕС.

10 серпня пресслужба "Енергоатому" написала, що ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії, їй може загрожувати блекаут.

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