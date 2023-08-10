Суперечка Польщі та України. У Дуди кажуть, що найгарячіше позаду

Найгарячіший етап суперечки між Польщею та Україною вже в минулому, а до виникнення таких розбіжностей треба "підходити спокійно" та працювати задля їх розв'язання, повідомив голова Канцелярії президента Польщі Павел Шрот. Про це він розповів в етері Польського радіо.

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Чиновник повідомив, що представник польського президента Марцін Пшидач отримав "особисте запрошення" від Української сторони на переговори в Саудівській Аравії.

31 липня Пшидач заявив, що Україні "варто було б почати оцінювати" роль Польщі у допомозі. Посадовець сказав це в контексті обговорення заборони на імпорт української сільгосппродукції в Польщу.

За словами Шрота, таке запрошення свідчить про покращення відносин.

"Думаю, це не єдина розбіжність між нами, і в майбутньому вони, звісно, будуть з’являтись. До цього потрібно підходити спокійно, працювати в напрямку їх розв’язання, щоб відносини між нашими країнами були хорошими та ставали кращими", – зазначив Шрот.

Після заяви Пшидача Україна викликала до МЗС посла Польщі, остання відповіла дзеркально.

Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що виклик польського посла не мав би статися, а таких "помилок" не повинно бути.

5 серпня 2023 року в Джидді, Саудівська Аравія, стартував саміт, на якому високопосадовці з приблизно 40 країн, але не з Росії, працювали над розробкою ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.

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